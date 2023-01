Le premier bébé né le 1er janvier au Centre Hospitalier de Cayenne s'appelle Isabella

Le premier bébé de l'année à Cayenne pèse 3 kg, une petite fille prénommée Isabella. Elle fait évidemment le bonheur de ses parents.

Myriam-Maëva Ponet/Franck Fernandes/CL •

Née à l'hôpital de Cayenne à 4h27, le 1er janvier, Isabella comble de bonheur de sa maman Angélica, 18 ans :

" C'est une nouvelle vie même si cela est difficile car je n'ai pas de famille mais cela va bien marcher ... beaucoup d'amour, de responsabilités..."

Cette jeune femme vénézuélienne est arrivée en Guyane il y a un an et demi. Elle envisage de reprendre des études en psychologie dès que cela sera possible.

Cinq autres bébés sont nés dans la matinée de ce 1er janvier grâce à un personnel particulièrement bienveillant :

C'est notre habitude, notre quotidien, pour chaque patiente c'est quelque chose d'exceptionnel... on ne donne pas la vie tous les jours, forcément on est toujours émerveillé. Chaque patiente c'est une histoire différente, une aventure. On essaie de les accompagner autant que possible, mais elles font tout le travail... David Mathurin - sage-femme au Centre Hospitalier de Cayenne

En 2022, 3600 bébés ont vu le jour à la maternité de Cayenne ce qui représente une moyenne de 10 bébés par jour.