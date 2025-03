Le Rotary Club de Cayenne lance la 1ère édition de son Mud Challenge

Se dépasser dans le plus pur esprit de solidarité c’est l’objectif du Rotary Club de Cayenne qui organise la première édition du Mud Challenge. Un vrai parcours du combattant prévu le 6 avril prochain sur la base aérienne de Matoury. 48 équipes vont s’affronter pour cette action caritative.

Connaissez-vous le Mud day ou la journée de la boue ? Un concept sportif de plus en plus populaire en France qui consiste à exécuter un parcours sur un terrain semé d’obstacles dans l’eau, comme sur terre. Une imitation des entraînements militaires à la dure.

Cela a inspiré Natacha Chaya la présidente du Rotary club de Cayenne pour l’action solidaire de cette année 2025. Une idée qui a tout de suite plu d’abord aux membres du club et aux autorités militaires. Ce qui permet une collaboration efficace avec la mise à disposition base aérienne implantée à côté de l’aéroport Félix Eboué.

La solidarité avant tout

L’objectif n’est pas simplement de participer à une épreuve sportive, il s’agit avant tout de recueillir des fonds pour aider les plus démunis.

« Nous faisons des bonnes œuvres et distribuons ce que nous récoltons aux plus démunis. Noël dernier nous avons pu offrir 250 cadeaux aux enfants du quartier Mont-Lucas de Cayenne et une trentaine aux enfants accueillis à l’hôpital de jour. Chaque année nous devons mettre en place des actions, ce Mud Challenge nous le préparons depuis 6 mois. »

« Je voulais vraiment que cela soit un temps d’échange ludique basé sur l’entraide et pas un simple parcours de warriors et surtout que cela rassemble des jeunes des quartiers populaires. Je suis enchantée qu’il y ait ce mélange de personnes de tous horizons pour ces moments de partage, de dépassement de soi, je suis emballée ».

Une organisation rigoureuse

Ce Mud Challenge nécessite un encadrement rigoureux avec des capitaines d’équipes, des jalonneurs sur chaque obstacle avec des fiches de postes. 80 bénévoles seront mobilisés et dispatchés sur le terrain en plus des militaires, des infirmiers, médecins en renfort.

Participeront donc des équipes de jeunes à partir de 15 ans, des entreprises, des amis, des familles... Il fallait 40 équipes de 5 personnes et finalement il y en aura 48. Elles vont s’affronter sur un parcours de 6 km défini pour moitié sur la base aérienne et pour l’autre en terrain naturel. « Parmi les épreuves, il y aura, notamment, un hélicoptère à traverser, un stand de tir au laser, des poutres à passer dans les criques boueuses, c'est un peu l’épreuve Koh Lanta souligne Natacha Chaya. »

Le Mud Challenge 2025 • ©Rotary club Cayenne

Les épreuves vont démarrer le dimanche 6 avril dès 6h pour tenir compte de la marée, le niveau de la rivière du Tour de l’Isle qui irrigue la zone y étant assujetti. Les départs des équipes se feront toutes les minutes et demie pour éviter les encombrements sur la trentaine d’obstacles à franchir.

Une belle opération qui sera forcément réussie car qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, elle se déroulera dans la boue !

Pour cette initiative caritative, les sponsors se sont engagés à payer 1000 euros et chaque équipe à débourser 450 euros pour son inscription.