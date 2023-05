Les étudiants ont jusqu’au 31 mai pour effectuer leur demande de bourse

C’est la période pour les effectuer les démarches en ligne pour l’attribution des bourses. La campagne a démarré le 30 mars et s’achèvera le 31 mai. En Guyane près de 1900 étudiants sont concernés.

Catherine Lama •

La campagne de dépôt de dossiers pour les bourses est ouverte depuis déjà plus d’un mois et selon la, directrice de la vie étudiante du Crous Antilles Guyane, Mme Damatrin, jusqu’à présent peu de demandes complètes ont pu être enregistrées et traitées :

« Pour l’académie de la Guyane nous enregistrons environ 1900 étudiants boursiers mais ce chiffre ne reflète pas le besoin d’accompagnement des étudiants. Nous avons beaucoup de dossiers en attente de retour de pièces. Soit l’étudiant n’a pas vu que le CROUS lui réclame des pièces (il faut vérifier la boite mail et les spam) ou alors l’étudiant est dans l’incapacité de fournir les pièces. Notamment l’avis fiscal N moins 2. Pour 2023, l’avis demandé est celui de 2022 sur les revenus 2021. Parfois l’étudiant ne peut fournir ce document ou le titre de séjour. Nous avons beaucoup de dossiers mis en attente de retour de pièces que les étudiants ne peuvent pas compléter. »

Cela retarde d’autant les attributions. Chaque année, il y a quasiment de 15 à 20% des dossiers mis en attente. La principale difficulté repose sur la transmission de l’avis fiscal ou le titre de séjour manquant pour les étudiants étrangers. Sur ce point, il est, néanmoins, conseillé à l’étudiant étranger sans titre de séjour de remplir sa demande de bourse. Lorsque le titre de séjour lui est transmis par la préfecture, le service des bourses régularise la situation. Dans le cas où l’étudiant n’obtient pas ce document, il peut, tout de même, se rapprocher de l’assistante sociale du CROUS pour obtenir une aide ponctuelle.

La bourse étudiante est accordée sur la base de 8 échelons. Au plus bas des échelons, le boursier reçoit 145,40 euros par mois et au plus haut de l’échelle, l’étudiant perçoit 633,50 euros. La bourse est, normalement, une aide qui complète ce que les parents donnent. Bien souvent, cependant, de nombreux étudiants ne vivent que sur leur bourse, surtout les plus précaires.

La bourse est versée pour dix mois. Dans certains cas exceptionnels, elle est attribuée pour 12 mois.

Attention, les démarches sont à effectuer le plus tôt possible!

Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour remplir son dossier. Car cela amène automatiquement à un engorgement au niveau du traitement des demandes qui affluent en même temps. Un dossier complet parvenu à temps est traité en 3 semaines. Si le dépôt est fait tardivement, le délai d’attente peut courir sur un mois voire deux mois. Lorsque le statut de boursier est obtenu tôt, l’étudiant ne paie pa les frais d’inscription. Il devient prioritaire sur l’attribution d’un logement, son allocation logement est plus importante et il est exonéré de la Contribution à la vie étudiante et de campus de 100 euros à la rentrée. Sans compter ce qu’il peut obtenir de Ladom, (L'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité), la prise en charge à 100% de son titre de transport.

Autant d’éléments à prendre en compte au moment de faire sa demande. S’y prendre à temps permettra de percevoir la première mensualité à la fin du mois d’août afin de faire face aux dépenses de la rentrée.





Le nombre de boursiers en baisse depuis 3 ans

En 2022/23, le service instructeur a observé une baisse du nombre de boursiers. En 2019/20, ils étaient 1938, en 2021/22, 2168 boursiers pour retomber en 2022/23 à 1884. Toutefois cela n’est pas particulier à la Guyane. Cette baisse nous précise-t-on est observée sur tout le réseau des CROUS. Peut-être est-ce dû à la crise covid qui aurait poussé les étudiants à faire d’autres choix.

Au niveau national, on explique cela par une forte poussée des formations en apprentissage. Il faut savoir que les formations en apprentissage ne donnent pas droit à la bourse du CROUS.

Il faudra étudier le résultat de la campagne de 2023/24 pour voir si la tendance se confirme ou s’inverse.

