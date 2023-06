Les jeunes des DROM particulièrement concernés par les difficultés de lecture, selon une étude

L'enquête menée par le ministère de l'Education nationale révèle que le pourcentage de jeunes "en difficulté de lecture" dans les départements d'outre-mer est bien au-dessus de la moyenne nationale.

Tristan Dereuddre (stagiaire) •

Une note d'information de la Depp, une agence des statistiques du ministère de l'Education, avance des chiffres inquiétants. En 2022, 750 000 jeunes de nationalité française âgés de 16 à 25 ans ont participé au test d’évaluation de lecture de la Journée défense et citoyenneté (JDC). Et les résultats ne sont pas bons : 11,2% d'entre eux seraient "en difficulté dans le domaine de la lecture".

Les jeunes "en situation d'illettrisme" se caractérisent "par une compréhension en lecture très faible, voire inexistante". Ceux qui rencontrent les difficultés les plus sévères et qui représentent 4,9% de l'ensemble se caractérisent par un "déficit important de vocabulaire".

Les départements d'outre-mer plus sévèrement touchés

En France métropolitaine, les départements les plus touchés se situent surtout dans le Nord (15,7% de jeunes en difficulté dans l'Aisne, 13,2% dans la Somme), la Nièvre (14,5%), l'Yonne (14,4%), et la Seine-Saint-Denis (15,5%). Mais ces taux semblent être bien bas lorsqu'on les compare à ceux des départements d'outre-mer, où les pourcentages sont nettement plus élevés : 30,4% pour la Guadeloupe, 28,9% pour la Martinique, 26,4% pour La Réunion, 51,8% en Guyane et 55,7% à Mayotte.

L'enquête avance par ailleurs que les garçons sont plus touchés que les filles, sur l'ensemble du territoire national.