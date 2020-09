LUMNI: Découvrez la collection des programmes d'Outre-mer de France Télévisions

Communication Guyane la 1ère •

Pour débuter le mois de septembre, LUMNI vous propose de (re)découvrir les richesses de l'Outre-mer, grâce à une collection de programmes inédits.Pour débuter le mois de septembre, LUMNI vous propose de (re)découvrir les richesses de l'Outre-mer, grâce à une collection de programmes inédits. A travers une série d’animation pour les lycéens, un jeu de géographie pour les collégiens ainsi qu’une série de contes et comptines pour les plus jeunes, cette collection va permettre de comprendre les spécificités de chaque département et territoire ultramarin, tout en s'amusant.