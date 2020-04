Orpaillage clandestin : un poste d'opérations avancées avec gendarmes et militaires surveille désormais 24 h sur 24 le fleuve en face de Taluen sur le Haut Maroni

C' est une présence permanente de gendarmes et de militaires des Forces Armées de Guyane à Taluen qui est annoncée par les autorités.

Objectif : empêcher les chercheurs d'or de circuler sur le Haut Maroni et calmer les ardeurs des villageois pour des rassemblements communautaires malgré le Covid-19.

Les chefs coutumiers avaient alerté la préfecture

Les questions liées aux risques épidémiques

Ca nous a rassurés. On a apporté des réponses à toutes nos inquiétudes.

Toutes les problématiques liées au Covid-19 ont été abordées.

Comme on est frontalier avec le Suriname, la rivière est considérée comme une zone internationale donc c’est plus difficile à contrôler.

Ici, les gens ne comprennent pas toutes les directives liées aux mesures de protection contre le coronavirus.

Un poste d'opérations avancées opérationnel à Taluen 24 h sur 24

Ce poste avancé est installé depuis 10 jours maintenant. Il a une double vocation : d'abord lutter contre l’orpaillage illégal en gênant et en empêchant les orpailleurs illégaux de circuler sur le fleuve. Le 2ème objectif est de rassurer la population amérindienne.



Ce qui est sûr, c’est que l’activité d’orpaillage n’a évidemment pas cessé dans le cadre de la crise du coronavirus. Pour autant, elle n’a pas augmenté et notre intention n’a jamais été de nous désengager de cette mission.

Des ravitaillements depuis le littoral mais ici tous les produits coûtent chers

Pour moi, c’est très difficile depuis un mois parce qu’on n’a pas de ravitaillement en congelés, on ne peut pas aller à Maripa-Soula pour faire les courses.

J’ai 5 enfants à la maison à nourrir et comme il n’y a pas d’école, je dois faire tous les repas. C’est très difficile pour moi. Pour les autres, je pense que c’est la même chose.



Contrôles aussi pour les villageois

Si les amérindiens sont des citoyens à part entière qui ont droit à la protection, ce sont aussi des citoyens responsables, déclare le préfet de Guyane Marc Del Grande. Ils doivent eux-mêmes respecter les règles du confinement, éviter les rassemblements festifs, alcoolisés, footballistiques ou les rassemblements évangéliques. C’est absolument impossible à accepter dans la période actuelle.

Quand le parc reprendra ses activités, on réétudiera la pertinence de le maintenir ici.

Le dispositif de lutte contre l’orpaillage, c’est un dispositif qu’on doit adapter en permanence car l’adversaire lui aussi s’adapte en permanence.

