Déconfinement : le groupe scolaire d'Awala-Yalimapo a rouvert le 2 juin

Si l’ensemble des élus et des associations de parents d'élèves de Guyane ont estimé que les conditions pour un retour à l'école ne sont pas optimales, depuis le 2 juin dernier, le groupe scolaire d’Awala-Yalimapo a rouvert. Une rentrée qui s’est faite dans le respect du protocole sanitaire.



Catherine Lama •



Des enfants contents de retourner à l'école

Ces élèves, sont les seuls de Guyane à avoir repris le chemin de l’école. Une réunion entre la mairie d’Awala-Yalimapo et les parents d’élèves a eu lieu en amont. Les parents sont demandeurs. Une réponse a donc été donnée dans ce sens avec toute fois deux conditions :que le protocole sanitaire imposé par le rectorat soit respecté et que la situation sanitaire ne se dégrade pas.Pour l’heure, aucun cas de covid 19 n’a été déclaréLe choix est laissé aux parents d'envoyer ou non leurs enfants à l'école. Et c'est relativement sereins et heureux que les enfants ont repris une activité scolaire.Ce 11 juin, 15 élèves sont accueillis dans le groupe scolaire Yamanalé. Le 2 juin : les élèves de CM1 CM2 et CP ont fait leur rentrée. Et ce lundi c’était au tour des maternelles grande sectionPour les services scolaires de la mairie, c’est aussi l’occasion de tester ce protocole sanitaire et de se préparer pour la rentrée de septembre.Même s’ils restent vigilants quand à la situation épidémique dans la commune, ils n’hésiteraient pas à refermer l’école si des personnes sont testées positives.