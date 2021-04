Des squats détruits à Matoury. Un terrain sous surveillance jusqu’en 2027 pour un projet immobilier de 1500 logements.

La pelle mécanique se fraye un chemin dans un espace encore boisé de 35 hectares. Sur sa route, l’engin détruit aussi de frêles habitations. Quelques tôles et quelques planches en guise de maison. L'action des promoteurs et des propriétaires de ce terrain de 35 hectares. Ils ont le projet d'y construire 1500 logements.

Les dernières terres encore libres sur les 70 hectares que comptent la parcelle.

"L’idée, c’est pouvoir sécuriser une zone" précise Olivier Mantez, l'un des promoteurs

On a démolit 7 maisons. On va terminer de sécuriser la parcelle. On va faire garder les terrains pour les laisser libres de toute occupation.

La pelle mécanique creuse un fossé pour éviter toute nouvelle intrusion dans le secteur. Le promoteur Olivier Mantez tient dans ses mains un panneau indiquant propriété privée, défense d’entrer. Impatient de pouvoir le placer le long du terrain qui vient d’être dégagé et sécurisé.

Juste derrière la tranchée faisant office de barrière, des centaines de squats. Ce terrain n’est plus accessible aux promoteurs. Les propriétaires devront poursuivre leurs requêtes devant la justice pour pouvoir récupérer leurs terres.

Les toutes 1eres procédures ont eu lieu en 2009. Elles n’ont pas abouti à des expulsions, malgré les décisions de justice. Les propriétaires n’ont pas reçu l’aide de la force publique pour faire évacuer leurs terrains.Les occupations illégales se sont poursuivies.

Une OIN devait pourtant être créée sur cette parcelle. Une opération d’intérêt national: construire des logements sociaux et un nouveau quartier. Le projet est aujourd’hui compromis.

C’est un problème de l’état. Nous, on ne peut pas gérer cela. Il y a trop de squats. C’est à l’état de procéder aux démolitions. On est cohérent. Il y a 70 hectares, ça va se traiter au fur et à mesure. On va faire des opérations tiroirs de façon à reloger ici les personnes en situation régulière dans des logements décents d’ici une dizaine d’années.

Olivier Mantez, l'un des promoteurs