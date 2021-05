Christiane Taubira : une femme, un parcours, une détermination...

Christiane Taubira a passé le week-end à Saint-Laurent-du-Maroni dans le cadre des 20 ans de la Loi Taubira. Loi votée et adoptée le 10 mai 2001 et promulguée le 21 mai 2001 portant, sur la reconnaissance et la traite de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité.