Saint-Laurent : la démarche éco citoyenne des élèves du lycée Bertène Juminer pour obtenir un label développement durable

Les élèves de la Maison des lycéens du lycée Bertène Juminer à Saint Laurent-du-Maroni lancent un éco-challenge du 1er au 31 mars au sein de leur établissement. Une façon de sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative pour la protection de la nature et de l'environnement.

Gaël Ho A Sim/Eric Léon/CL •

Un concours pour celui qui ramassera le plus de déchets possible :

Le concours est simple, il s'appelle l'éco challenge il est basé que le tri sélectif. Il faut ramasser le plus de bouteilles, de canettes et papiers que vous pourrez dans la cour du lycée...



C’est le challenge que lance les élèves de la maison des Lycéens du lycée Bertène Juminer à Saint-Laurent-du-Maroni. Une manière de sensibiliser l’ensemble de leurs camarades pour qu'ils adoptent les bons réflexes du tri sélectif. C'est l'objectif d'Eva, Meghan et Shaïna :

Ce n'est pas agréable d'être dans un lycée où tout est sale ... C'est comme notre deuxième maison, il que l'on se sente à l'aise, lorsque c'est sale cela ne donne pas envie de venir...

Un lycée propre comme à la maison

Les sols sont fréquemment jonchés de bouteilles, de canettes et de papiers en tous genres. Une brigade de l’environnement a vu le jour en novembre dernier afin d’éviter que la cour de récréation ne devienne une décharge à ciel ouvert. Marhine et Faïda, membres de la Brigade de l’environnement du Lycée Bertène Juminer se sentent concernées et sont impliquées :

Il faut nettoyer le lycée de temps en temps parce que les élèves ont tendance à le salir ... on n'aime pas que chez nous ce soit sale ... donc on fait un geste pour le lycée...



Un geste qui portera peut-être ses fruits car les élèves de la maison des lycéens espèrent décrocher un label E3D, celui d’un établissement engagé dans une démarche de développement durable. Néman Dawnalan, Président de la Maison des lycéens du lycée Bertène Juminer :

Nous avons remarqué que les élèves recommencent à jeter par terre. Ce que l'on a fait, c'est créer ce concours pour les sensibiliser à nouveau. L'objectif c'est de se faire labelliser.



L’éco-challenge a débuté le 1er mars et se terminera le 31 mars prochain.