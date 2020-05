"Tous prêts pour la dictée" la dictée de France Télévisions : une seule candidate pour l'Outre-mer Oséam Duro, elle vit à Saint Laurent

Pour la deuxième année consécutive, France Télévisions organise sa dictée. Une émission intitulée « Tous prêts pour la dictée ». Confinement oblige, l’émission est enregistrée, les candidats participent par Skype. Parmi eux une candidate de Guyane, seule ultra marine : Oséam Duro.



Oséam et famille...

"Le confinement c'est bien pour se retrouver en famille. Mais le collège, les amis, les profs même les cours me manquent".

Des parents très fiers

"C'est la meilleure. Elle est très scolaire, elle travaille avec beaucoup d'attention et de concentration. C'est bien ce genre d'exercice, pour faire attention aux fautes. Il y a peut-être des mots qu'elle ne connait pas. C'est pas grave, elle est là pour apprendre".



Une dictée pour toute la famille

"Ca donne envie de faire des dictées tous ensemble. Cela permet de découvrir de beaux et de nouveaux textes".

Pour la deuxième année consécutive, France Télévisions organise sa dictée. Une émission intitulée» diffusée sur les antennes de France Télévisions, sur France 3, et par les Premières dans la case Education du samedi matin.Confinement oblige, cette année l’émission est enregistrée dans des conditions particulières : les candidats participent par Skype. Parmi eux une candidate de Guyane, la seule ultra marine, une collégienne de Saint-Laurent du Maroni. L'enregistrement a eu lieu ce lundi.H-1 avant le top départ du lancement de la dictée, Oséam est en pleine concentration. Elle est élève de 4ème à Saint-Laurent du Maroni. Pour elle, c’est une belle bouffée d’oxygène en cette période de crise sanitaire. Oséam aime apprendre. Elle envisage même une filière d’excellence au lycée. Sa vie de collégienne lui manque quand même.se confie :Depuis le confinement elle travaille à la maison avec les cours des professeurs. Mais elle prend aussi des cours par le CNED. Ses parents, tous les deux professeurs en art plastique la soutiennent. Une maman très fière de sa filles'exclame :La dictée est lancée...Finalement papa et maman se prennent au jeu dans une ambiance studieuse. Un texte extrait du roman "Le lion de Joseph Kessel". Une vraie découverte pour la jeune collégienne.L’heure est aux corrections toujours dans la bonne humeur et en toute simplicité...Un exercice en famille apprécié de tous.conquis :Un moment familial, ludique et éducatif. Un exemple d’activités à faire pendant ce confinement.