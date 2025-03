Ramadan solidaire : un mois de jeûne et de prières commence aujourd'hui en Guyane pour les musulmans

Le premier jour du Ramadan, se veut solidaire en Guyane. Ce samedi 1er mars, deux associations distribuent des colis alimentaires, au sein du centre d’accueil "La Verdure". Un camp composé de demandeurs d’asile de Syrie, d’Afghanistan, du Maroc, du Soudan, ou encore du Nigéria.

Le ramadan, est l’un des cinq piliers de l’Islam. De l’aube jusqu’au coucher du soleil, les croyants s’abstiennent de boire et de manger. C’est également un mois de spiritualité, et de partage.

En Guyane, le conflit en Syrie a engendré une nouvelle vague de migrants provenant du Moyen-Orient.

L’association culturelle et caritative des musulmans de Guyane a tenu à organiser une collecte de denrées alimentaires, avec l’association médicale humanitaire Avicenne, pour venir en aide aux réfugiés de ce camp.

Jawad Ben Salah Président de l'association culturelle et caritative des musulmans de Guyane • ©J B Salah

On n’a pas de gros moyens, mais c’est un mois de solidarité, de générosité, de partage, de fraternité. C’est tout à fait normal qu’on essaie, de faire des colis alimentaires à base d’aliments de premières nécessités non périssables, envers des personnes qui sont dans la souffrance. Quelques soient leurs nationalités, leurs religions, la pauvreté et la misère, ne font pas de distinctions Jawad Ben Salah président de l'association culturelle et caritative des musulmans de Guyane

distribution des kits alimentaires • ©T Viviès

Une collecte d’une soixantaine de colis

Awatef Largoubi, Présidente de l'association médicale et humanitaire Avicenne, • ©T Viviès

Dès l’aube, les équipes des deux associations sont plus que jamais motivées, pour réaliser les colis alimentaires. À l’ouverture du supermarché, Jawad Ben Salah, Awatef Largoubi, présidente de "l’association médicale et humanitaire Avicenne", et les bénévoles remplissent les chariots, avec des pâtes, du riz, de l’huile, mais aussi du savon, des produits de premières nécessités pour aider les réfugiés de ce camp.

Dès 12 heures, les colis alimentaires sont distribués. Une centaine de personnes bénéficient de cette aide alimentaire.de première nécessité.

Pour le président de "l’Association Culturelle et Caritative des Musulmans de Guyane" Jawad BenSalah, cette distribution de colis vient à point nommé avec l’état d’esprit du ramadan.

Le ramadan permet deux choses: de s’améliorer sur le plan spirituel et de s’ouvrir sur l’environnement dans lequel on vit. Les musulmans de guyane pendant le ramadan doivent être encore plus généreux, donner l’exemple de vivre ensemble Jawad Ben Salah

préparation des colis alimentaires • ©Association Culturelle et Caritative des Musulmans de Guyane

Le camp de "la verdure" accueille une soixantaine de familles actuellement. Cette distribution de colis alimentaire leur permettra de subvenir à leurs besoins pendant au moins quelques semaines. Pour les musulmans le mois sacré du ramadan devrait se poursuivre jusqu’au 30 mars, et se clôturer par la célébration de l’Aïd-El-Fitr.