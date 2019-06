Saint-Laurent : un public nombreux s'est déplacé pour entendre le panafricaniste Kémi Séba

© Eric Léon Une assistance nombreuse et attentive

Kémi Séba en conférence à Saint-Laurent

L’activiste Kémi Séba était à Saint-Laurent le 11 juin où il a rencontré les habitants avant de donner une conférence à 18h dans la salle de délibérations de la mairie. Invité par le Komité Drapo, sa visite s’inscrit dans le cadre de sa tournée internationale sur la lutte contre le néocolonialisme au 21siècle.Dans une salle pleine, l'icône du radicalisme noir a animé 3h de conférence et présenté son action et sa théorie de militant anticolonialiste.Kémi Séba donnera sa troisième et dernière conférence vendredi 14 juin à 18h à la Chambre de Commerce et d'Industrie à Cayenne.