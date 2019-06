Saint-Laurent : le quartier des Sables-Blancs rénové les habitants expriment leur satisfaction

"... les jeunes peuvent aller à l'école tout propre ...avant nous étions sans lumière avec une route mauvaise état avec de la poussière partout... ils ont réparé tout ça c'est bien"

“Nous espérons que les habitants garderont la rue propre, qu’ils ne la saliront plus. Tout va bien. C’est mieux qu’avant.”

Ainsi les premières phases des grands travaux de rénovation de la voirie du lotissement des Sables-Blancs arrivent à leurs fins. Ces travaux ont été lancés par la ville de Saint-Laurent du Maroni en juin 2018 pour un montant de 2.4 millions d’euros. Ils concernent les travaux de l'ensemble des réseaux d’eau pluviale, de l'éclairage public et des voiries du quartier 1 et 3. L’objectif de ce programme est d’améliorer le cadre de vie et la sécurité au sein du quartier. Une rénovation qui répond aux doléances des habitants du quartier des Vampires qui, depuis 25 ans, réclamaient ,notamment, que les chaussées du quartier soient goudronnées.Cela fait longtemps qu’Anthonius Anakaba attendait de voir les rues de son lotissement goudronnées. Pour le capitaine des Saramacas, installé dans ce quartier depuis 1992, c’est une grande satisfactionC’est la même satisfaction qui est exprimée pour de nombreuses familles installées dans le lotissements des Sables-Blancs.Adultes et jeunes du quartier, se souviennent des rues étroites aux chaussées déformées. Les plus anciens ont connu les chemins en latérite. Aujourd’hui, c’est leur cadre de vie qu’ils voient s’améliorer :Moline Ida fait un voeu :2,4 millions d’euros ont été investis par la ville de Saint-Laurent du Maroni pour ces travaux à Sables-Blancs. Elle entend poursuivre son programme de rénovation dès la fin de l’année sur les lotissements voisin d’Amapa 1 et 3, pour un montant total de 3 millions d’euros.