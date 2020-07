Saisie d'une pirogue et de matériel appartenant à des garimpeiros et destinés à ravitailler les sites d’orpaillage clandestin sur le fleuve Kourou

De source gendarmerie, on a appris qu’hier, jeudi 16 juillet, en fin de matinée, l'ONF (Office National des Forêts) a contacté le Centre de Conduite des Opérations Harpie pour signaler la présence de garimpeiros à bord de deux pirogues sur le Kourou.





Karl Constable •

3 Dans leur fuite les clandestins ont abandonné une pirogue • ©Gendarmerie

L'installation sommaire a été détruite • ©Gendarmerie

Les gendarmes ont saisi des corps de moto-pompes, indispensables à l'extraction de l'or en forêt • ©Gendarmerie

Les gendarmes de la brigade territoriale de Kourou et ceux du DSI (Détachement de Surveillance et d’Intervention) ont été envoyés sur place et en arrivant sur site, ils ont mis en fuite cinq individus. Les orpailleurs clandestins ont abandonné derrière eux leur pirogue et son contenu.L'ensemble a été saisi et le campement sommaire détruit. Il y avait à bord de la pirogue de ravitaillement, plusieurs dizaines de kilos de nourriture, de l'alcool en grande quantité, des ustensiles de cuisine, mais également des corps de pompes, de l'outillage. Des armes ont aussi été découvertes dans la pirogue.