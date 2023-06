Santé : 723 médecins actifs inscrits au conseil de l'Ordre en Guyane

Si la densité médicale reste plus faible qu'en hexagone, elle s'est améliorée de 50% en 13 ans, selon l'Agence Régionale de Santé.

Tristan Dereuddre (stagiaire) •

Les chiffres du conseil national de l'Ordre des médecins affichent plusieurs tendances positives. Publiés dans l'Atlas de la démographie médicale en France, ils montrent que la densité médicale en Guyane s'est améliorée de 50% entre 2010 et 2013. Cette tendance s'explique par le fait que le nombre des médecins augmente beaucoup plus vite (+ 73 % en treize ans) que la population (+ 15,4 %).

Rajeunissement et légère féminisation de la profession en Guyane

L'âge moyen des médecins installé en Guyane est de 48 ans et demi, soit deux ans de moins que la moyenne nationale, et un an de moins qu'en 2010. Selon ces chiffres, on compte davantage de médecins de moins de 40 ans (28,2% des professionnels) que de médecins de plus de 60 ans (23,1%). Plus éloquent, la proportion des moins de 40 ans est en très forte hausse depuis 2010, là où celle des plus de 60 ans stagne.

Au niveau national, un médecin sur deux est une femme (48,8%), contre seulement 36,4% en Guyane. Néanmoins, on observe une progression de 5% par rapport à 2010 (31,4%).