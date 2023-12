Sécurité routière : 30 décès en 2023 sur les routes de Guyane

Partager :

La vitesse, l’alcool et les stupéfiants sont toujours les causes principales des accidents de la route en Guyane. Pour cette année 2023, il n’y pas eu de véritables améliorations par rapport à l’année dernière et on déplore le décès de 30 personnes.

Avec la fin de l’année sonne l’heure des bilans. Dans le domaine de la sécurité routière, les automobilistes et autres usagers des routes de Guyane ont encore des progrès à faire. Les chiffres fournis par l'Observatoire départemental de la sécurité routière et qui vont jusqu'à fin novembre attestent ce fait. Plus d'accidents, plus de blessés et 3 morts de moins On constate une augmentation de 5,06% des accidents corporels au nombre de 554 entre les mois de janvier et de novembre 2023. Il y en avait 514 sur la même période en 2022. Cela conduit à un total de 746 blessés, ce qui représente un pourcentage en augmentation de 9,06%.

Le chiffre des tués est de 30 soit 3 morts de moins qu’en 2022, la baisse est de -9,09%. Les accidents mortels sont le plus souvent causés par les véhicules légers, 15 personnes ont ainsi perdu la vie. La catégorie d’âge la plus touchée est celle des 25-44 ans, 19 personnes sur les 30 recensées.

L’examen des causes mortelles met en évidence trois facteurs qui sont : l’alcool et ou les stupéfiants (7 morts) ; la vitesse excessive ou inadaptée (4 morts) et le dépassement dangereux (2 morts). Les appels à la prudence sont donc plus que jamais de mises pour cette dernière semaine de festivités en Guyane.

