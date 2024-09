Semaine du développement durable : DD Jardine s’implante à Cayenne au tiers-lieu l’Abattis les 28 et 29 septembre

Cela fait plus de 20 ans que se tient la semaine du développement durable axée autour de manifestations diverses de conscientisation citoyenne. L’évènement dure, maintenant en réalité 3 semaines puisqu’il se tient cette année du 18 septembre au 8 octobre. DD Jardine 973 qui se trouvait l’année dernière à Roura mène cette fois plusieurs actions à Cayenne au tiers-lieu l’Abattis les 28 et 29 septembre.

Promouvoir les valeurs de durabilité à travers un outil pédagogique complet : le jardin.

Tel est le concept de DD Jardine.

« Cela se concrétise par la réalisation de nombreuses actions d'Education à l'Environnement et à la Durabilité autour des thèmes passionnants tels que le jardinage, le recyclage, l'alimentation saine et locale, la randonnée pédestre, l’art ou encore le bien-être prévus auprès de différents publics : scolaires, grand public et professionnels. »

Être « consom’acteur »

« Notre but est de donner des exemples concrets à l’aide du jardin pour expliquer le développement durable et le mettre en pratique au quotidien. Montrer que nous pouvons être consom’acteur, choisir ce que l’on consomme et ainsi être acteur du développement durable et tout cela lors d’un moment convivial » explique Emma Demade-Pellorce Laura, créatrice de l’événement « DD Jardine ».

Chaque année, les participants se font plus nombreux, les promoteurs espèrent toucher cette fois un public de 700 personnes durant ces deux jours.

Programme de l'événement DD Jardine • ©DR

Des interventions sont prévues dans les écoles le vendredi 27 septembre.

Tout cela s’articule autour d’une démarche globale. L’événement DD Jardine sera suivi d’une table ronde sur les jardins d’entreprises. Cela se déroulera au mois de novembre. Il s'agira d'expliquer les bienfaits que peuvent apporter au personnel la réalisation et l’entretien d’un jardin d’entreprise.

Un atelier participatif sur le réseau des jardiniers de Guyane est également prévu.