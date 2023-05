Société : 10 mots du vocabulaire LGBTQ + à intégrer dans son langage conversationnel

Partager :

Depuis la promulgation en France de la loi mariage pour tous le 17 mai 2013, la question du genre est devenue de plus en plus prégnante dans la société. On a assisté à l’émergence de termes nouveaux pour qualifier les différentes orientations sexuelles. Cela donne un lexique particulier se rapportant, spécifiquement, à ce l’on appelle la communauté LGBTQ+. Nous en avons choisi de nous intéresser à la définition de 10 mots parmi les plus couramment utilisés.

Catherine Lama •

Ce 17 mai est la journée internationale de lutte contre l'homophobie. L’occasion pour tous de s’imprégner de la réalité LGBTQ+ avec comme corollaire, notamment, cette inquiétante montée des actes homophobes en 2022. La diversité des genres et l'orientation sexuelle sont toujours des motifs de préjugés. La société est diverse, il faut en tenir compte et plus que jamais, il appartient à tout un chacun de maîtriser l’usage de son vocabulaire en toutes circonstances, notamment dans la sphère publique. Afin de ne pas invisibiliser, ni discriminer, il convient d’utiliser les bons termes.

LGBTQ+, par exemple, est l’acronyme de Lesbienne, Gai, Bisexuel, Transgenre, Queer et + pour toutes les autres orientations sexuelles et identités de genre. Si l’on revient sur le mot queer qui, originellement, signifie bizarre en anglais, il était utilisé comme insulte visant les personnes homosexuelles. Il s’applique maintenant à toute personne qui s’exclue de l’hétérosexualité ou ne souhaite pas identifier son orientation sexuelle ou de genre. Il existe un lexique étendu sur les orientations sexuelles, retenons la définition de quelques termes comme par exemple : Non binaire : ce dit d’une personne qui ne se reconnaît pas les genres binaires d’homme et de femme, mais à l’extérieur de ces normes. Les gens non-binaires peuvent s’identifier aussi comme transgenre. Transgenre/Transexuel : des termes souvent utilisés par les personnes dont l’identité de genre diffère du sexe qui leur a été assigné à la naissance. Asexuel(le) : le fait pour une personne de n’avoir aucune attirance sexuelle et de n’éprouver aucune frustration en l’absence de rapports intimes. Aphobie : L’aphobie est le fait de ressentir de la haine ou de la peur, voire d’adopter un comportement discriminatoire envers les personnes asexuelles et toutes celles s’identifiant dans le spectre de l’asexualité. Agenre : un individu qui ne se définit pas par une identité de genre particulière. Pansexuel : Un individu pansexuel peut être attiré par tous les sexes et genres. Cela comprend les personnes binaires mais également les non-binaires, ainsi que toute personne n’ayant pas de genre défini. Androgyne : Une personne androgyne présente des aspects communs aux deux genres binaires (homme et femme). Outing : est une pratique qui consiste à révéler l’orientation sexuelle ou l'identité de genre d’une personne sans son consentement. Tout le contraire du coming out où, la personne concernée, se dévoile volontairement. Cette petite liste de termes appliqués aux genres et aux sexualités est non exhaustive. Il existe bien d’autres mots à connaître et pour cela nombre d’articles s’y rapportent et sont consultables sur le web.

Partager :