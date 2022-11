Sport : 40 jeunes se rendent au Guyana pour représenter la Guyane lors d'une compétition internationale

Une quarantaine de jeunes guyanais âgés de moins de 19 ans ont pris la route en direction du Guyana ce 21 novembre 2022. Ils se rendent aux Jeux Scolaires GODWILL Inter Guyane 2022, où ils affronteront des jeunes Guyaniens et Surinamiens en basketball et en athlétisme.

Ludmïa Lewis •

Ils sont 40 et vont représenter la Guyane au Guyana. Une délégation de jeunes guyanais s'est réunie ce lundi 21 novembre 2022, à l'Institut de Formation et d'Accès au Sport (IFAS) pour un départ vers le Guyana. Ils vont participer aux "Jeux Scolaires GODWILL Inter Guyane 2022". Il s'agit d'une opération portée par la Collectivité Territoriale de Guyane avec le Rectorat et la Préfecture.

Du basketball et de l'athlétisme

Cette compétition sportive réunit des étudiants de 19 ans et moins. Les conditions de participation sont : avoir fréquenté un établissement d’enseignement dans un pays du plateau des Guyanes (Guyane française, Suriname, Guyana) pendant au moins un an l’année précédant l'événement. Pour cette édition, les participants sont nés en 2003 ou après.

Certains pratiquent le basketball (11 garçons et 10 filles) et d'autres l'athlétisme (10 filles et10 garçons). Ils partent avec des officiels (cinq en basket et six en athlétisme). Il s'agit d'arbitres, d'entraineurs et de chefs de délégation. Il y a aussi un médecin, du personnel de l'IFAS, de la CTG et de la Préfecture, mais aussi une élue de la collectivité.

Le sport pour "enseigner des valeurs fondamentales"

A travers ce dispositif, la CTG entend : "favoriser les relations entre les pays participants", "développer la compréhension mutuelle et la solidarité entre les peuples du plateau des Guyanes et promouvoir la pratique des langues étrangères" ; "enseigner des valeurs fondamentales telles que la tolérance et l’esprit sportif, l’intégration et la cohésion sociale" et "développer la pratique du sport dans les écoles des pays participants dans le cadre international du plateau des Guyanes".