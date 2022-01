Une bureau territorial Erasmus+ officiellement installé à Macouria

Erasmus+ est un dispositif européen mis en place depuis 1987 en faveur de l’éducation et de la mobilité en Europe. Le système a évolué et offre plusieurs possibilités d’éducation et de formation à la jeunesse. Depuis quelques mois des antennes territoriales ont été créées sur l’ensemble du territoire national, sept au total, dont une en Guyane située à Macouria.

Catherine Lama •

L’antenne territoriale guyanaise Erasmus+ se trouve à Macouria au quartier Soula. La découverte de la plaque, en présence des autorités locales, va se dérouler ce jeudi. Mais le bureau est déjà opérationnel au centre social de Macouria. C’est l’association «Perspectives Femmes et Avenir Guyane » créée en 2016 qui a répondu avec deux autres associations des Antilles à un appel à marché territorial sur toute la France. Elle mène ces actions Erasmus+ sur toute la Guyane précise sa présidente Frédérique Loumeto Ipolo : … Nos actions consistent à aider les structures à monter des dossiers, établissements scolaires et autres car Erasmus est ouvert à tous maintenant… nous faisons donc l’aide au montage, il y a d’ailleurs une formation prévue le 28 janvier. Il s’agit vraiment de faciliter l’accès de chacun aux projets Erasmus jugés souvent complexes à mener alors que les subventions sont assez faciles à obtenir… Objectif : doubler le nombre de bénéficiaires en Guyane En 2020, Eramus+ en Guyane cela représente 3 305 000 euros, 40 projets financés et 16 organismes bénéficiaires des subventions. Les objectifs du bureau territorial sont ambitieux. La consommation de crédits est encore faible, il faut doubler le nombre de postulants et de bénéficiaires. Parmi les bénéficiaires les plus emblématiques du dispositif figurent, le lycée de Matiti comme également celui de Balata ou encore l’université de Guyane : «... ils ont ainsi bénéficié du dispositif de mobilité des élèves de formation professionnelle ou technologique et aussi des apprentis. Des personnels sont allés se former ainsi que de mes maîtres de stage. » La commune de Macouria a toujours soutenu l’association "Perspectives Femmes et Avenir Guyane" implantée sur son territoire. Elle a ainsi accompagné de nombreux projets de mobilité. La mise à disposition du bureau au bureau d’aide sociale apparait comme une suite logique.

