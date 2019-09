Université : 600 primo-arrivants ont fait leur rentrée universitaire

Construire son avenir

« C’est la confiance que nous accordent ces jeunes et leurs familles, c’est la jeunesse de Guyane. J’ai beaucoup d’émotion à les accueillir à l’université de Guyane. »



Entrée en matière

« Je me sens chez moi »

« Ils arrivent à nous mettre à l’aise, à nous aider ainsi à nous intégrer ».

Pour la 5e année consécutive les primo-arrivants ont été accueilli à l ’université de Guyane. Discours du président, visite du campus. Une première prise de contact avec l’institution pour ces jeunes inscrits en licence à l’université et à l’IUT.Le début d’une nouvelle vie pour près de 600 primo-arrivants. Intégrer l’université c’est un engagement pour les étudiants et ceux qui les encadrent. Cette année, des parcours personnalisés sont mis en place pour les accompagner. Un nouveau dispositif comprenant un contrat pédagogique pour la réussite étudiante ainsi que la mise en place du tutorat pédagogique d’enseignants et d’étudiants chevronnés. L’objectif est de lutter contre l’échec universitaire.président de l’université de Guyane explique :Une première prise de contact, la découverte d’un environnement nouveau, mettre ces étudiants en confiance, c’est déjà les mettre sur de bons rails.Certains primo-arrivants témoignent :étudiant en licence d’histoire :étudiante LSH confirme :Le nombre d’étudiants inscrits à l'UG est de près de 4500 dont 3500 en formation initiale cette année à l’université de Guyane.