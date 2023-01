Vœux : des records battus pour le passage à 2023, les messageries mobiles et les réseaux sociaux plébiscités

La carte de vœu est bel et bien dépassée. Selon Orange, les usagers préfèrent désormais les applications de messagerie mobile et les réseaux sociaux pour échanger leurs vœux. Les appels téléphoniques et les SMS sont également en perte de vitesse.

Marie-Claude Thébia •

©DR Comme chaque année, Orange publie son bilan de communications pour le passage à 2023 aux Antilles-Guyane. Des chiffres en nette augmentation, qui atteignent des records. Ce sont près de 430 téraoctets (1 to correspond à 1 000 go) de data qui ont été échangés, pour accueillir 2023 avec Orange, aux Antilles-Guyane. Un score en augmentation de 30% par rapport à l’an dernier. Une tendance à la hausse qui se confirme car déjà en 2022, cet indicateur avait enregistré 32% d’évolution par rapport à l’année précédente. Forte baisse en revanche des appels passés le 31 décembre et le 1er janvier : 13 millions de minutes d’appels, contre 15 millions en 2022 (-13%), 13.9 millions en 2021 et 15.7 millions en 2020. Le SMS non plus n’a plus la côte : 1.7 millions de SMS, ont été envoyés pour le passage à 2023, un chiffre en diminution de 6% par rapport à l’exercice précédent (1.8 millions de SMS). La carte de vœu, l'exception ©A. Hilaire Ces chiffres restent importants et confirment l’évolution des usages lors des vœux : les messageries mobiles et les réseaux sociaux sont plébiscités. Les SMS font de la résistance, mais sont en perte de vitesse. La traditionnelle carte de vœux est devenue...une exception.

