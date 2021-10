20e édition de l'opération Pays Propre : les bénévoles ramassent toujours autant de déchets en Martinique

Au Lorrain, à Trinité ou encore au Vauclin, plusieurs élèves se sont rendus sur les plages de l’île afin de participer au lancement de la 20e édition de l’opération Pays Propre, vendredi 15 octobre 2021.

Équipés de gants et de grands sacs poubelles, les 51 élèves de 6e du collège François Auguste Perrinon ont ramassé près de 300 kg de déchets, sur la plage du Bac à Trinité.

Cette bonne action est également en lien direct avec leur programme scolaire.

Nous avons réfléchi à des solutions et nous avons pris la décision de faire cette action et d'aller ramasser les déchets sur une plage.

Dans le cadre du programme de SVT de 6è, nous étudions l'environnement et notamment l'action de l'homme. Nous avons parlé de la pollution. Les élèves ont fait des travaux en classe à partir d'une vidéo sur le 7e continent et donc la pollution du plastic dans les océans.

Sur la plage de Chateau Paille au Vauclin, une vingtaine d'élèves de 5e du collège Belle-Etoile de Saint-Joseph a ramassé 208 kilos de détritus.

On a ramassé des cordes, des chaises, des emballages en plastic. Il y avait aussi des palettes et des pneus.



Après les scolaires, ce sont les adultes qui ont pris le relais. Un groupe s'est attaqué aux multiples décharges sauvages au quartier Farel au François. Carcasse de voiture, vieux réfrigérateurs et électroménagers, les participants ont été aidés par un engin prêté par la ville.

En 2021, on doit toujours déplorer ça alors qu'on sait qu'on a plusieurs décharges, notamment au François où une est à disposition. On ne comprend pas ce genre de comportement.

Une action qui en est à sa 20e édition. Année après année, elle souhaite rappeler l’importance de préserver l'environnement alors même que des amas de détritus ne cessent de s’amonceler malgré les campagnes de prévention.

Il faut quand même continuer à sensibiliser la population pour que tous ces déchets se retrouvent en déchèterie. La déchèterie est gratuite et tout le monde peut trouver un créneau pour aller déposer et rencontrer les personnes qui y travaillent. Ils font en sorte que ces déchets suivent la bonne filière.

Il ne faut pas oublier qu'il y a des déchets dont on peut se servir à nouveau pour faire autre chose. Il y a des recycleries en Martinique.

Et surtout il y a des déchets qu'il ne faut surtout pas laissés dans la nature parce qu'ils sont très polluants. C'est le cas de la batterie. Il y a des fluides à l'intérieur et ça pollue. Ce qui va polluer la mer va nous polluer quand on va manger. On fait des actions pour éviter de recevoir des pollutions alors que là on peut la maîtriser. Il suffit juste de rapporter sa batterie.

Nathalie Renaud, membre de l’association Entreprises Environnement