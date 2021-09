250 Martiniquais seront formés aux métiers d'avenir dans le développement du web et aux sciences des données

Pôle emploi pari sur l'avenir et sur le métier de concepteur-développeur d’applications web. Une formation destinée à 3 publics prioritaires : les femmes, les résidents de quartiers prioritaires de la ville et les résidents des zones de revitalisation rurale.

Brigitte Brault •

Pôle Emploi lance une opération pour former 250 stagiaires martiniquais au développement web et s'associe au Wagon, école de référence dans les formations intensives au développement web et à la data science (science des données).

Cette formation intensive de 9 semaines est certifiante de niveau II (Bac +3/+4) et intégralement prise en charge par Pôle Emploi et l’Etat. Elle se déroule sur 2 ans pour les 250 stagaires.

Elle permettra, affirme Pôle emploi, "à des publics peu représentés dans le métier de concepteur-développeur d’applications web d'accéder à ces débouchés d’avenir".

Trois publics prioritaires

La première promotion démarrera le 18 octobre 2021, pour une durée de 9 semaines. Elle sera opérée par Caribbean Founders Initiative, partenaire local du Wagon.

Pour cette formation, la priorité est donnée aux femmes, aux résidents des quartiers prioritaires de la ville et aux résidents des zones de revitalisation rurale.

L'objectifs de Pôle Emploi est fournir l’excellence à des publics déterminés à s’engager dans des métiers d’avenir. L'organisme public compte favoriser le taux de retour à l’emploi dans les 6 mois suivant la formation au poste préparé. Il est aussi envisagé d'évaluer le nombre de formés dans les catégories prioritaires retenues lors de l'inscription à la formation.

Une formation intensive

Cette formation dure 453 heures et est répartie sur 9 semaines :

1. une phase de remise à niveau

2. la formation certifiante

3. une formation en entreprise (70 heures)

4. un examen de certification

5. un appui à la recherche d’emploi

L'école du Wagon

Le Wagon est une école internationale de code spécialisée dans les bootcamps immersifs. Sa mission est de permettre au plus grand nombre de personnes de changer de vie, en leur enseignant les compétences techniques et l'esprit entrepreneurial dont ils ont besoin pour s'épanouir dans leur carrière ou lancer leur start-up.

Le Wagon propose des bootcamps de développement web et de data science dans 43 villes sur tous les continents.

Fondé à Paris en 2013, Le Wagon compte aujourd'hui une communauté de plus de 10 000 diplômés de tous horizons, dont de nombreux entrepreneurs qui ont créé plus de 130 start-ups tech ayant levé plus de 120 millions de dollars dans le monde.

En 2018, l'école a adapté ses méthodes d'enseignement éprouvées pour aider les entreprises à embaucher, former et faire évoluer leurs talents.