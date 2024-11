38e édition du semi-marathon international de Fort-de-France : double victoire rwandaise

1675 athlètes dont les participants classés handisports ont pris le départ du semi-marathon international de Fort-de-France ce dimanche 24 novembre 2024. C’est à 6h que le coup d’envoi de l’épreuve principale a été donné, avec un coup double à l'issue pour le Rwanda (pays d'Afrique de l’Est).

Boniface Njiru a été le plus rapide de l’épreuve. Après 1h 06mn et 21 secondes de course, il a gagné ce circuit de 21km100, devant sa compatriote Clémentine Mukandanga, première femme à se présenter sur le front de mer de la ville où était jugée l'arrivée.

Fabio Thaly a été le premier champion martiniquais à franchir la ligne de cette 38e édition en 6e position, après 1h et 12 mn de course derrière trois autres français.

L’autre victoire martiniquaise est signée Cécilia Mobuchon du Golden Star. Elle est à la 3e place dans l’ordre d’arrivée chez les nombreuses femmes de cette compétition matinale. Comme Fabio Thaly, Cécilia conserve son titre de championne de l’île.

Ce semi-marathon est de plus en plus costaud au niveau du plateau féminin, donc je savais que ce serait une bataille. Avant la course, j’étais un peu stressée parce que je savais qu’il y avait beaucoup de concurrence, mais une fois la course lancée, je suis partie très vite et j’ai mené jusqu’à 5/6 km. À partir du 10e je me suis retrouvée 2e puis 3e, mais je n’ai pas lâché, car il fallait aller chercher mon podium et aussi dans ma tête, je voulais rester de Martinique, donc c’est chose faite.