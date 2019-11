40 ans de musique pour Jean-Michel Cabrimol, son groupe la Maafia et leurs tubes indémodables

Le groupe mythique de Jean Michel Cabrimol, La Maafia s'est produit samedi 16 novembre 2019 à l'Arobase, la salle de spectacle du Casino Batelière à Schoelcher. Ambiance de fête, pour le groupe qui aura bientot 40 ans d'existence, avec sa musique indémodable.

Daniel Betis •

La Maafia demeure une école

La Maafia prépare 2020. La formation de Jean Michel Cabrimol avance vers ses 40 ans de musique.Sur scène, on retrouve les piliers de trois décennies : le flûtiste Mario Masse et le trompettiste Chabin. Les musiciens assurent. Patrick Lascar fait parler la guitare, Michel Edjam fait trembler la batterie, Michaël Marnet fait monter la sauce au piano, Mario Masse à la flûte, Chabin à la trompette offrent les ingrédients. Autour d’eux Jocelyn Lordelot, Willy Joseph Noel, ¨Philippe Meyniac, Stéphane et le chanteur Pascale Maafad complètent la famille.La Maafia interprète ses tubes sans fausses notes. Jean Michel qui a délaissé la batterie chante, harangue, communie avec le public.La maafia reste une école musicale. Un laboratoire qui a vu passé des artistes comme Paulo Albin, Michel Thimon Charuto chanteur espagnol, Denis Kalyouca Tuco Bouzi, Ti jack décedé). D’autres ont commencé leur carrière au sein de cette formation Phil Control, Danielle Renée Corail, et la regrettée Edith Lefel.