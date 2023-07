42e Tour Cycliste de Martinique : la sécurité avant tout

Partager :

Les coureurs et la caravane du tour circuleront durant 9 jours sur les routes de Martinique. En plus du peloton des coureurs, il y a aussi les voitures des équipes, celles des organisateurs et de la caravane publicitaire...Un véritable train qu'il faut faire passer sans trop perturber la circulation et surtout en toute sécurité.

Alain Petit •

La sécurité est l'aspect le plus délicat du tour. Son organisation couvre la centaine de coureurs participants, les organisateurs et accompagnateurs, la caravane publicitaire, les médias, les spectateurs au bord des routes, les automobilistes. Des centaines de personnes à protéger, contenir, verbaliser parfois. Sans la sécurité, une étape peut être arrêtée, modifiée ou annulée. Pour le comité régional cycliste depuis 5 ans, le patron de la sécurité du tour c'est Gustave Fitte-Duval. Les départs et arrivées sont sous le contrôle de son service. Rien n'est validé sans son avis. Sur le tour il est l'œil du président du comité. Il constate et l'informe pour une décision finale. Durant la course, en coulisse, il doit trouver des solutions en cas de problème. L'objectif est que le peloton des coureurs et la caravane arrivent à destination sans encombres. Gustave Fitte-Duval chargé de la sécurité au Comité Régional Cycliste de Martinique • ©DR Au sein du comité cycliste de Martinique, pendant la course, ce sont les signaleurs avec les forces de l'ordre qui régulent le passage des coureurs et de la caravane au milieu de la circulation. Ils sont en tout 6 motards signaleurs. Il y a en moyenne une quarantaine de motos dans la course, celles de la gendarmerie, de la police, des signaleurs, des médias, des ravitailleurs. Motards de la police Nationale à Fort de France • ©Police nationale 878 gendarmes et policiers mobilisés La sécurité a un coût qui est de 56 000 euros. 16 000 euros pour la police et 40 000 euros pour la gendarmerie. Le déploiement est conséquent. Pendant 9 jours, 700 militaires de la gendarmerie (gendarmes départementaux et mobiles ainsi que renforts de la réserve opérationnelle de la gendarmerie) et 178 policiers vont suivre les coureurs. "Prévention, sécurisation, intervention sont les maîtres mots des forces de l'ordre." 12 motocyclistes de la gendarmerie nationale et 4 motards de la police nationale faciliteront ainsi le passage de la caravane, sécuriseront la course en signalant les passages et escorteront les coureurs pendant toute l’épreuve. Peloton du tour sur le circuit de la 9e étape au Lamentin (2022). • ©Denis Bouton Un dispositif statique sera également mis en place, tous les jours, sur les points les plus sensibles, ce qui représente 80 militaires de la gendarmerie. Des policiers de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) seront également présents pour assurer la protection des installations et prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public. Cette année l'escadron supplémentaire de gendarmes mobiles réalisera des contrôles routiers aux abords de l'événement. Du côté des secours, des sapeurs-pompiers de plusieurs casernes du territoire, renforceront également les effectifs de garde et seront déployés, aux côtés des bénévoles et de la Croix-Rouge, sur plusieurs points stratégiques. Ces femmes et ces hommes qui assurent la sécurité font aussi le succès du tour. Leur présence contribue à faire de ce rendez-vous sportif une grande fête populaire.

