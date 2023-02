A Case-Pilote, la famille Rétory élève des poules et cultive des fruits et légumes biologiques

C'est au quartier Nicolo Plaisance à Case-pilote, que nous rencontrons Audrey Retory, ingénieure agronome. Avec son mari, elle est à la tête d’une exploitation agricole biologique.

Les Retory sont installés sur deux hectares de terre sur lesquels ils font de la culture maraîchère, mais aussi de l’élevage de poules pondeuses et de coquelets.

À leur arrivée en 2011, le terrain était en friche. Ils l’ont façonné eux-mêmes avec l’aide de quelques amis. Aujourd’hui ils ont six serres et des plantations à l’air libre.

Le maître mot de ces deux agriculteurs passionnés, c’est l’association des cultures. L’oignon pays côtoie le piment végétarien qui lui-même est voisin de la courgette, et entre chaque rangée, des arbres fruitiers sont plantés. Ainsi les plantes se protègent entre elles et s’apportent mutuellement des nutriments nécessaires à leur bonne croissance. Un cercle vertueux qui permet de produire sans pesticides.

Audrey et Rodolphe Rétory élèvent des poules et cultivent des fruits et légumes bio. • ©William Zébina

Les poules, en plus de pondre des œufs, sources de revenus, ont aussi un rôle essentiel pour l’équilibre de la ferme. Leurs déjections servent de fumier pour les plantations et les poules lâchées sur certaines parcelles jouent le rôle de vraies débroussailleuses en plus de manger les légumes et les fruits invendables.

Audrey Retory est passionnée. L’agriculture est un travail parfois difficile, mais très gratifiant et synonyme de bien-être. Selon elle, travailler à l'extérieur, au contact des oiseaux, des abeilles, observer de jour en jour la nature pour mieux la comprendre et avancer avec elle est un privilège.