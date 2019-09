L'Acise va à la rencontre des SDF

Le jour se lève à peine sur Fort-de-France et déjà le camion de l'Acise Samu social sillonne les rues du centre-ville. Il vient en aide aux sans domicile fixe qui vivent en errance dans les rues.Le Samu social a dénombré environ 200 SDF sur tout le territoire en 2018. Grâce aux maraudes la structure a réalisé plus de 7000 rencontres dans toute la Martinique. Les tournées sont organisées pour aller à la rencontre des SDF et leur proposer une prise en charge sanitaire, psychiatrique ou sociale. Une étape importante pour orienter ceux qui le veulent vers un parcours de réinsertion.