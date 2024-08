Aide de l'Etat aux agriculteurs affectés par les pluies du 28 octobre 2023 dans 5 communes de Martinique

Partager :

Dans le cadre de la procédure d’indemnisation financée par le fonds de secours du ministère des Outre-Mer, le préfet de la Martinique a reconnu par arrêté comme sinistrées, les agriculteurs ayant perdu leurs productions maraîchères et vivrières. Les demandes doivent être déposées "au plus tard le lundi 9 septembre 2024 à la DAFF (Direction de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) à Fort-de-France.

L’arrêté préfectoral publié le 30 juillet 2024, reconnaît comme sinistrés, les agriculteurs ayant subi des pertes de récoltes maraîchères et vivrières (toutes cultures confondues), lors des intempéries du 28 octobre 2023. 5 communes ciblées Les professionnels concernés sont ceux des villes du François, du Marin, de Rivière-Pilote, de Sainte-Anne et du Vauclin. Ils seront indemnisés par le fonds de secours du ministère des Outre-Mer, après étude des dossiers. Les demandes d’indemnisation doivent être déposées au plus tard le lundi 9 septembre 2024 à la DAAF (Jardin Desclieux, 97200 Fort-de-France), à l’aide du formulaire de déclaration de dommages agricoles disponible sur le site internet de la DAAF. Préfecture de Martinique (31 juillet 2024) Le site de la Direction de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt est accessible ⇒ ICI. Les exploitants peuvent aussi s’adresser au 05.96.71.21.40 pour toute information utile à l’élaboration des dossiers, ou se rapprocher des organisations professionnelles auxquelles ils adhèrent (groupements de producteurs et syndicats). "Aucune demande ne sera prise en compte après le 9 septembre 2024" précise le communiqué du représentant de l’Etat.

Partager :