Alexandre Ventadour, chef d’entreprise et expert en stratégie digitale, est le nouveau président de "Martinique Développement"

Alexandre Ventadour est le nouveau président de l’agence de développement économique de la Martinique. Ce satellite de la CTM accompagne depuis 1979, les promoteurs et chefs d’entreprise dans leurs projets d’implantation et d’accroissement.

Guy Etienne •

Alexandre Ventadour a été élu lundi 6 septembre 2021, président de l’agence de développement économique de la Martinique (satellite économique de la CTM), par les membres du Conseil d’Administration qui ont procédé au renouvellement de leur Bureau.

Ce quadragénaire succède à Marinette Torpille qui a occupé le poste de 2016 à 2021 sous l’ancienne mandature de la Collectivité majeure. Depuis juin 2021, Alexandre Ventadour est devenu conseiller territorial et président de la commission attractivité, développement économique, numérique et tourisme.

Le 3 juillet dernier, celui qui fait ses débuts en politique, a commenté sur sa page Facebook, sa première séance plénière à l’Assemblée.

Un moment fort qui impose respect et humilité. Il s’agit d’être à la hauteur, de porter ses valeurs et celles de l’Alians Matinik pour que le projet ait du sens et que les résultats soient à la hauteur des attentes. Si on me l’avait dit il y a encore peu, j’aurais souri. Mais je suis fier d’y être et remercie encore Serge Letchimy de me donner l’opportunité d’apporter ma pierre à l’édifice de la Martinique de demain. Alexandre Ventadour

Le nouvel exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique semble en effet miser beaucoup sur ce chef d’entreprise expert en stratégie digitale. Il est un ex-collaborateur de Facebook, le réseau social le plus important et le site web le plus visité au monde, avec près de 3 milliards d’utilisateurs.

Les ambitions d'Alexandre Ventadour

3 ambitions principales au cœur des objectifs du nouveau président : Poursuivre et intensifier avec tous les autres acteurs l’accompagnement des entreprises et des porteurs de projets pendant la crise économique et sanitaire,

Valoriser les très nombreux atouts de nos entreprises, dont l’ambition est de les faire connaître au-delà de nos frontières, pour permettre à des investisseurs et porteurs de projets d’en bénéficier et de comprendre que le choix de notre territoire peut être un levier fort pour le développement de leurs activités,

Accompagner la transformation digitale des entreprises. Martinique Développement

Le nouveau président de la structure régie sous forme d’association type loi 1901, s’est donné 6 mois pour présenter une nouvelle feuille de route. "Il est très optimiste, l’équipe est motivée et engagée, il y a des projets..." dit-on dans son entourage.