Amina Nichols, une des rares Martiniquaises promue commissaire à la police nationale

Cette fonctionnaire de la Direction Territoriale de la Police Nationale en Martinique intègre bientôt l'École Nationale Supérieure de Police de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (à Lyon). Amina Nichols a gravi plusieurs échelons depuis son concours de gardienne de la paix à 17 ans. Elle a plusieurs fois porté la casquette de cheffe. "J’ai toujours été animée par mon sens du service public".

D’après les supérieurs de la police nationale locale, dans l’effectif des commissaires, les femmes sont rares en Martinique, d’où la satisfaction de la hiérarchie d’afficher sur sa page Facebook, Amina Nichols, fraîche émoulue du grade.

La Martinique est mise à l’honneur cette année avec la réussite au concours de Commissaire de Police de Madame Amina Nichols, actuellement en poste à la Direction Territoriale de la Police Nationale de la Martinique (…). L’entrée d’une femme martiniquaise au sein de ce corps prestigieux, rejaillit sur l’ensemble des policiers de notre territoire et trace une voie à suivre. Facebook Police Nationale de la Martinique

Après son concours de gardien de la paix à 17 ans, Amina Nichols intègre la Police Aux Frontières (PAF) de Roissy à Paris, où elle a évolué au sein de l'unité des escortes. Affectée ensuite en brigade de roulement puis à la sûreté départementale de Lens, elle est admise au concours d'officier en 2006.

Officier de quart sur les aérogares E et F de la PAF à Roissy, la Martiniquaise retourne à la sécurité publique en tant qu’officier de commandement à la circonscription de Sécurité Publique à Lens (dans le Pas-de-Calais), puis elle est cheffe de la Brigade de Sûreté Urbaine à Liévin.

Les responsabilités s'enchaînent

Amina Nichols a aussi exercé la fonction d’adjointe au chef de l'Unité de Recherches Judiciaires qui comprend la brigade criminelle, la cybercriminelle, la brigade des stupéfiants et la brigade canine.

Promue capitaine de police, la quadragénaire change de direction et devient cheffe adjointe au centre de formation de Martinique. Puis elle occupe la fonction de cheffe des formations initiales (cadet, Policiers Adjoints et Gardien de la Paix) à l'Ecole Nationale de Police de Roubaix. En 2018, de retour à la sécurité publique, Amina Nichols occupe encore une fonction de cheffe de circonscription adjointe, à Marles les Mines.

Des fonctiontionnaires de la police nationale en formation à l'Ecole Nationale Supérieure de Police de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (illustration). • ©Gérard Fayet / police nationale

"Il est possible d'atteindre ses objectifs"

Entrée dans la police nationale pour la diversité des filières proposées et la possibilité d’évoluer en interne, j’ai toujours été animée par mon sens du service public. Mon parcours diversifié s’inscrit d’ailleurs dans cette logique qui se matérialise aujourd’hui par la réussite au concours de commissaire. Dans le cadre de mes missions, je constatais le rôle central des membres du corps de conception et de direction, que ce soit en termes de gestion de crises, d’élaboration de plan de lutte contre une forme de délinquance, de conseils auprès des autorités décisionnaires ou encore pour coordonner et rendre cohérent à l’échelle d’un service, le travail n’ayant pas de prime abord les mêmes objectifs. Cheffe Nichols

"Si je peux être une source d’inspiration pour notre jeunesse…"

Ces habits de chef d’orchestre, de planificateur et de meneur d’hommes sont ceux que j’avais désormais envie de revêtir. Si aujourd’hui je peux être une source d’inspiration pour notre jeunesse, leur montrer qu’à force de travail et de détermination il est possible d’atteindre ses objectifs, j’aurai le sentiment d’avoir apporté ma pierre à l’édifice. Commissaire Amina Nichols

La nouvelle commissaire récemment reçue, est actuellement en poste à la Direction Territoriale de la Police Nationale de la Martinique (la DTPN) en qualité de commandant. Le 2 septembre 2024, elle intégrera l'Ecole Nationale Supérieure de Police de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à Lyon.

Cadres de la police nationale, ils [les commissaires] dirigent un service spécialisé ou un commissariat. Ils participent à la conception, à la réalisation et à l'évaluation des projets relatifs à la prévention de l'insécurité et à la lutte contre la délinquance. ensp.interieur.gouv.fr

Barrette de commissaire (illustration). • ©D. Mendiboure / ministère de l'intérieur et des Outre-mer

L’École Nationale Supérieure de la Police (l’ENSP) est un établissement public national à caractère administratif, chargé d'une mission d'enseignement supérieur et de recherche, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placée sous la tutelle du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Chaque année, elle organise des actions de formation continue pour un grand nombre de commissaires et d'officiers en exercice.