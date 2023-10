Après 10 jours de mobilisation, un protocole d’accord de fin de grève a été signé à la CTM

Un protocole d’accord de fin de grève a été signé entre Serge Letchimy, le président du Conseil Exécutif et les six organisations regroupées en intersyndicale à la Collectivité Territoriale de Martinique ce mercredi 4 octobre. Il marque la fin de 10 jours de mobilisation.

Les entrées de la CTM ont été débloquées. La fronde des 6 organisations syndicales de la CTM a pris fin ce mercredi. Un protocole de suspension de grève a été signé en début d’après-midi entre Serge Letchimy, le Président du Conseil Exécutif et les représentants de l’intersyndicale. Après de longues journées de négociations, les parties ont finalement trouvé une issue favorable à ce conflit.



Ces derniers jours, je pense que le PCE avait fait un progrès sensible dans la compréhension de nos revendications et donc dans la résolution des problèmes qui sont occasionnés au personnel Christian Miale, le représentant de FA-Martinique.

Le protocole comporte une dizaine de points clé comme la mise en place d’un agenda social, les conditions d’émergence d’une « culture » CTM, la révision du régime indemnitaire des agents, une enveloppe budgétaire dédiée au versement du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l‘année 2023, un plan d’équipement en matières de téléphonie et d’informatique avec une attention particulière aux agents des lycées et collèges, du service des routes et des assistants familiaux, le plan de rénovation des sites de la Collectivité, le renforcement de certaines directions en moyens humains, la définition d’une stratégie Ressources humaines, la revalorisation de la rémunération des Assistants Familiaux (ASFAM) et des différentes primes et allocations qu’elles perçoivent pour l’entretien des enfants pris en charge (prime de rentrée scolaire, allocation mensuelle d’entretien, allocation jeune majeur…).

Désormais, on a un plan de travail avec certains engagements de la Collectivité et régulièrement, on va suivre l’avancement de ce protocole. La grève est suspendue.



Pour rappel, le mouvement de grève a démarré le 25 septembre dernier. Le personnel mobilisé dénonçaient notamment “des défauts d'organisation, une absence de gestion des effectifs, un manque de moyens matériels, des pratiques managériales d'un autre âge, des conditions de travail dégradées et non conformes en matière de santé-sécurité qui placent nombre d'agents en situation de détresse”.