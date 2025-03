Arnaud René-Corail, nouveau président de "Martinique Transport"

C‘est par arrêté et conformément à son pouvoir discrétionnaire en tant que chef du conseil exécutif de la CTM, que Serge Letchimy a procédé ce vendredi 14 mars 2025 à la désignation d’Arnaud René-Corail, à la présidence de l’établissement public "Martinique Transport".

Le PCE a évoqué par voie de communiqué, dans la foulée de sa nomination, "les compétences et l’abnégation d’Arnaud René-Corail au service des Martiniquais".

[Il] devra à la tête de Martinique Transport, relever des défis considérables en matière de structuration et de développement de l’offre de transport public routier et maritime, répondre aux besoins et aux attentes de la population martiniquaise, être au contact des délégataires et prestataires de l’établissement public, tout en poursuivant les travaux engagés en matière de transition énergétique et de "verdissement" des bus et des navires.