Artistes, sportifs, personnalités politiques.., Tous saluent la mémoire de Jacob Desvarieux

Après le décès du cofondateur du groupe Kassav' Jacob Desvarieux à l'âge de 65 ans, vendredi 30 juillet 2021, les réactions se multiplient. De Emmanuel Macron à Ary Chalus, en passant par Teddy Riner, Guy Losbar, Serge Letchimy, de nombreuses personnalités rendent hommage à l'artiste guadeloupéen.

Jean-Claude Samyde •

Jacob Desvarieux, monstre sacré du zouk, co-fondateur du groupe Kassav, est décédé vendredi 30 juillet à 65 ans en Guadeloupe.

À lire aussi Jacob Desvarieux, cofondateur du groupe musical Kassav, est mort

Dans les Outre-mer, en France ou à l’international, les hommages se multiplient.

Condoléances du monde politique

Le président de la République, Emmanuel Macron, a salué "un monstre sacré du Zouk", un "guitariste hors pair" et une "voix emblématique des Antilles".

Monstre sacré du zouk. Guitariste hors pair. Voix emblématique des Antilles. Jacob Desvarieux était tout cela à la fois. Aujourd’hui, le meilleur hommage que nous puissions lui rendre est de continuer à faire vivre son immense talent. pic.twitter.com/CfKEs9LUjq — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 31, 2021

Les membres du gouvernement réagissent

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, a rendu hommage à l'artiste sur Twitter : "Les Français perdent aujourd’hui un artiste de talent et une voix connue de tous."

J'apprends avec tristesse le décès de Jacob Desvarieux, chanteur mythique du groupe #Kassav’.

Les Français perdent aujourd'hui un artiste de talent et une voix connue de tous.

Mes pensées sont tournées vers ses proches, à qui j'adresse mes plus sincères condoléances. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 30, 2021

Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, a de son côté rendu hommage à "un artiste engagé, défenseur de la diversité culturelle".

Tristesse immense d’apprendre que la voix de Jacob Desvarieux, légende du groupe Kassav’ s’est éteinte. La France perd un artiste engagé,défenseur de la diversité culturelle.



Tout mon soutien à sa famille,à tous les Antillais et aux amoureux de la musique endeuillée@SebLecornu pic.twitter.com/NRdrInxMW1 — Élisabeth Moreno (@1ElisaMoreno) July 31, 2021

De nombreuses personnalités politiques temoignent

Ary Chalus le président du conseil régional de Guadeloupe

Un voile de tristesse enveloppe la Guadeloupe, Jacob Desvarieux, le co-fondateur du groupe mythique et légendaire @KASSAV_OFFICIAL, nous a quittés.

⠀

Le président de Région salue le génie, fécond et généreux qui a su mettre en musique l’essence de l’âme du peuple guadeloupéen. pic.twitter.com/YX4CBHRCH1 — Région Guadeloupe (@CRGuadeloupe) July 31, 2021

L'ancienne ministre Christiane Taubira, a dit sa tristesse :

Moun la Gwadloup, nou tchò maré.

Voilà des dizaines d’années que vous partagez Jacob Desvarieux, sa voix, sa dégaine, son talent, sa joie, ce sourire, cette inclinaison de la tête et même sa salopette des débuts, avec nous ici et sur tous les continents. Nous sommes tristes.

ChT — Christiane Taubira (@ChTaubira) July 30, 2021

Serge Letchimy président du conseil éxécutif de la Collectivite territoriale de Martinique :

Guy Losbar, le président du conseil général de Guadeloupe

Le Président LOSBAR @losbarofficiel salue la mémoire de #jacobdesvarieux, membre fondateur du Groupe @KASSAV_OFFICIAL et l’un des plus grands chantres du Zouk, qu’il aura tous deux contribué à faire entrer dans l’Histoire avec une place de choix dans le patrimoine musical mondial pic.twitter.com/ob2tMgAom8 — Departement_971 (@Departement_971) July 31, 2021

Le monde de la culture pleure "un génie"

Le musicien sénégalais Youssou Ndour regrette la perte pour "Les Antilles, l’Afrique et la musique" de "l’un de ses plus grands ambassadeurs". "Jacob grâce à ton art, tu as rapproché les Antilles à l’Afrique. Dakar où tu as vécu te pleure. Adieu l’ami", a tweeté le chanteur.

Les Antilles, l'Afrique et la musique viennent de perdre l'un de ses plus grand Ambassadeur. Jacob grâce à ton art, tu as rapproché les Antilles à l'Afrique. Dakar où tu as vécu te pleure. Adieu l'ami. pic.twitter.com/7v9CZLP5hV — YOUSSOU NDOUR (@YoussouNdourSN) July 30, 2021

Le musicien Martiniquais Kalash s’est aussi ému sur Twitter :

REPOSE EN PAIX BOSS JACOB .. LE MONDE ENTIER PERD UN GÉNIE MAIS TON OEUVRE EST IMMORTELLE ! Mes plus Sincères condoléances à toute la famille Desvarieux aux proches et à la légendaire famille KASSAV 💜🙏🏽 MERCI LÉGENDE 🕊 #CULTURE #MONUMENT #GOAT #JACOBDESVARIEUX pic.twitter.com/6Xz4jJzm14 — KALASH (@kalash972) July 30, 2021

Parmi les nombreuses réactions à sa mort, celle du judoka guadeloupéen Teddy Riner, qui a rendu hommage à une immense voix des Antilles; "C’est une voix extraordinaire qu’on perd (…) Grâce à sa voix, grâce au groupe Kassav on a pu entendre parler de la Guadeloupe partout dans le monde", a indiqué le sportif depuis Tokyo, alors qu’il participe aux Jeux Olympiques.

🗯 « Grâce à sa voix, grâce au groupe Kassav’, on a pu entendre parler de la #Guadeloupe partout dans le monde »

Teddy Riner rend hommage à Jacob Desvarieux, décédé à l’âge de 65 ans. Le judoka s’est exprimé depuis #Tokyo, entre deux combats du tournoi #olympique par équipes. pic.twitter.com/iEzlGe4V06 — La1ere.fr (@la1ere) July 31, 2021

Sur Instagram, Yannick Noah a quant à lui témoigné :