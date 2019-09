L'association "Vini Wè Sa" et Laurent Mas affichent de nouvelles ambitions dans le monde de la yole

Yole Vini Wè Sa

"Vini Wè Sa" est l'association à l’origine de la future yole qui sera implantée à Fort-de-France. La nouvelle yole est en construction en ce moment près du canal Levassor. À travers ce projet, cette association fait un pas de plus dans son engagement vers les jeunes.Vainqueur du championnat de bébé yole cette année, l'équipage de Laurent Mas est à pied d'oeuvre pour attaquer une première saison en grande yole. Le groupe affiche de nouvelles ambitions.Récemment l'association "Vini Wé Sa" s’est associée au comité Miss Martinique, pour offrir aux 10 candidates à l'élection, pour une initiation à la yole et une plongée dans le patrimoine martiniquais.Depuis 2008, les dirigeants de cette organisation s'impliquent davantage pour le développement et le rayonnement de la discipline en Martinique et ailleurs.