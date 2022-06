Au Morne-Rouge, Thomas Pesquet partage son expérience d'aventurier de l'espace

Des centaines d’élèves martiniquais ont eu la chance de rencontrer Thomas Pesquet, le spationaute français le plus populaire au monde. Ce dernier a fait un court séjour en Martinique, entre autres, à la rencontre d’écoliers, de fans et d’enseignants au Morne-Rouge.

Fabienne Léonce •

Le projet naît en 2021 dans la tête de Colette Capron, la directrice du CIO Nord atlantique (centre d’information et d’orientation de la Martinique), instance qui dépend du rectorat.

Pendant l'épidémie de Covid, Colette Capron décide de mettre en place une opération intitulée « D’Icare à Thomas Pesquet : "des étoiles dans les yeux, je découvre les métiers de l’aéronautique et de l’espace". Une opération qui touche 18 établissements du CE1 au Post-Bac et environ 600 élèves dans l’académie dans le cadre des 30 ans de la Fête de la Science.

Thomas Pesquet, en expédition, à bord de sa navette spatiale. • ©Cap / Facebook Thomas Pesquet / DR

De fil en aiguille, de nombreuses discussions s'engagent avec notamment Varinka Ponamalé (aspirante astronaute et ingénieure en aérospatiale d’origine réunionnaise chez Airbus decence and space) et Ericka Velio, (ingénieure en aérospatiale également d’origine réunionnaise chez Airbus decence and space aux pays Bas. Cette dernière participe à la conception de la capsule destinée à embarquer la première femme sur la lune en 2024.

Se dessine l’idée de faire connaitre l’opération initiée par le CIO nord atlantique à Thomas Pesquet.

Touché par l’ampleur de l’investissement, l’astronaute de l’ESA est venu à la rencontre des élèves martiniquais.

