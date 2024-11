Aux États-Unis, la diaspora caribéenne invitée à voter pour Kamala Harris

La députée Yvette Clarke, fille d'immigrants de la Jamaïque, estime que cette élection est un moment décisif pour les États Unis.

C’est le moment de choisir entre la criminalité d’un homme et un comportement correct. Il faut tourner la page, pas retourner dans le passé.

Pour Delroy White, un activiste de Brooklyn à New York, né à la Jamaïque, la question est simple. Qui va mieux défendre les intérêts des Caribéens ?

Donald Trump est un raciste et un menteur. Choisir Kamala Harris est une évidence.

L’activiste jamaïcain Irwine G. Clare qui dirige une organisation appelée Services aux Immigrants caribéens (Caribbean Immigrant Services Inc) pense qu’une victoire de Donald Trump sera le début du chaos pour les immigrants de couleur aux États-Unis.

Le professeur Martin Felix qui est né à la Grenade a évoqué la banalisation chez le parti républicain des commentaires xénophobes.

Les immigrants sont les boucs émissaires pour toutes sortes de problèmes comme l’insécurité, le taux d’inflation, le changement climatique et le logement. On veut nous faire croire que les immigrants sont naturellement les criminels et les marginaux.