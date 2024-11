Basket : l'Eclair et le Golden-Star qualifiés pour le prochain tour de coupe de France, zone Martinique

Le palais des sports de Rivière-Salée a vécu une belle soirée de basket-ball samedi 9 novembre avec les finales de la coupe de France. Éclair/Golden-Star chez les dames et Golden-Lion/Golden-Star étaient à l'affiche. Les saléennes et les foyalais représenteront notre territoire au prochain tour de l'épreuve.

La finale féminine entre l’Eclair et le Golden-Star a mis du temps à "démarrer", les deux formations semblant subir l'enjeu de cette finale. Conséquence, beaucoup de déchets techniques et de la maladresse ; le 1er quart-temps se termine sur le score de 18 à 8 en faveur de l’Eclair.

Les basketteuses de l'Eclair de Rivière-Salée • ©M-F Calmo

L'Éclair asphyxie son adversaire

Les 10 minutes suivantes ont vu l’Eclair réaliser un véritable cavalier seul, les Goldénistes étant incapables de réagir et de suivre le rythme imposé par les Pélopidas, Mayaud, Bercy et Boucand pour ne citer que celles-là. Le banc de l’Eclair est complet et les rotations du staff technique ont permis d’écarter les foyalaises. Ces dernières n'ont inscrit que 3 points dans ce second quart-temps, la mi-temps est sifflée sur le score de 44 à 11, l’Eclair a frappé fort.

La seconde mi-temps a vu l’Eclair accentuer sa domination, ne laissant que des miettes aux Goldénistes en manque total de réussite. La bande à Laura Mayaud - la capitaine de l’Eclair - s’est finalement imposée avec 52 points d’écart. 79 à 27 au tableau d’affichage, les saléennes ont pris leurs adversaires à la gorge.

Le plan de jeu était d’attaquer fort cette rencontre pour nous la rendre facile…c'est respecter l’adversaire que de jouer le plus sérieusement possible. Les objectifs sont clairement affichés pour la saison donc on se doit d’être rigoureuses jusqu'au bout, ce soir on a fait le job mais il y a encore des petites choses à corriger. On va continuer à travailler. Pascale Tourbillon, coach adjointe de l’Eclair

Les féminines du Golden-Star BB • ©M-F Calmo

Pour le Golden-Star, cela a été une soirée sans, comme le reconnaît Gilles Verdan, l’entraîneur des filles du Golden, un match-test qui devrait permettre aux joueuses de travailler pour espérer des lendemains meilleurs.

C’est une équipe en construction et pour certaines qui découvrent justement ce que c'est de disputer une finale et certaines découvrent aussi le basket en Martinique. ça fait beaucoup d'éléments mais je pense qu’il y a quand même eu de la pression, la mauvaise gestion de l’émotion et puis cet enjeu sans expérience nous a joué un mauvais tour. Il faut que ça serve un match comme ça, elle ne peut que permettre de nous améliorer, il faut retenir les leçons pour aller de l'avant. Kathy Ruster, coach adjointe du Golden-Star

Les garçons du Golden-Star qualifiés pour le prochain tour

Dans la finale masculine, entre le Golden-Lion, club de la division Régionale et le Golden-Star qui évolue champion en pré-nationale, le match a été intense.

Les souvenirs de l’époque des grandes affiches entre "les 2 Golden", sont remontés à la surface et le public avait effectué le déplacement pour assister à la rencontre et soutenir les deux formations.

Les goldénistes de Saint-Joseph et ceux de Fort-de-France se sont livrés une belle bataille, se rendant coup pour coup. Le score est de 32 à 30 au bénéfice des foyalais à la mi-temps.

La formation du Golden6lion BB • ©M-F Calmo

Une seconde mi-temps de toute beauté

Les 20 dernières minutes ont été acharnées. Si les foyalais ont pris quelques longueurs d’avance, ils n’ont jamais véritablement écarté les protégés d’Emile Fourlin.

Et dans le dernier quart-temps, Richard Dumont, le capitaine du Golden-Star et ses coéquipiers, ont senti le souffle joséphin jusqu’au bout. Mais le champion des Antilles-Guyane s’est imposé sur le score de 76 à 67.

On n'a pas couru, on n'a pas défendu et en attaque c'était brouillon. Pour l’expliquer, il y a ce manque d'entraînement, nous ne sommes pas encore prêts en fait. On ne va pas se mentir, la coupe de France ne fait pas partie de nos objectifs. Ceci dit, on a 2 semaines pour se préparer pour le prochain tour face à l’équipe guadeloupéenne. Wilhem Célestine, coach du Golden-Star BB

Le Golden-Star et l'Eclair vainqueurs de la coupe de France, zone Martinique • ©M-F Calmo

Dans le camp joséphin, pas de regret face à l’ogre foyalais mais le collectif joséphin veut retenir cette belle évaluation face au Golden-Star.

Les jeunes en voulaient beaucoup. Il nous a manqué un tout petit chouia, c'est l'absence d’expérience mais on va continuer à travailler tranquillement parce qu'on est en division inférieure. L’objectif est de revenir dans l’élite du basket martiniquais. Mais ce soir, je suis très fier de mon équipe. Emile Fourlin, coach du Golden-Lion

Les basketteurs du Golden-Star (en jaune et bleu) ont remporté la finale face au Golden-Lion • ©Karl Sivatte

Le 23 novembre prochain, à Rivière-Salée, l’Eclair et le Golden-Star vont disputer un nouveau tour de coupe de France. Ils seront opposés aux vainqueurs de la coupe de France zone Guadeloupe. Puis les vainqueurs antillais affronteront leurs homologues de Guyane deux semaines après (le 7 décembre) en Guyane.