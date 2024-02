Bilan sécuritaire du carnaval 2024 en Martinique : "aucun problème majeure n’est à déplorer" selon la préfecture

La préfecture a livré ce vendredi 16 février 2024 le bilan de la sécurité publique durant les jours gras en début de semaine. Entre le dimanche 11 et le mercredi des cendres, plus de 200 000 personnes ont participé aux diférentes parades du carnaval, "avec un pic entre 50 000 et 80 000" observé pour la journée du mardi gras. "Aucun problème de sécurité majeure n’est à déplorer" selon la préfecture, en dehors de quelques faits divers, en marge des frestivités durant les 4 jours.

Du dimanche 11 au mercredi 14 février 2024, "212 000 personnes sont venues participer aux défilés du Carnaval à Fort-de-France, avec un pic entre 50 000 et 80 000 pour la journée de mardi" d’après les chiffres de la préfecture. Cette fête populaire et festive "a mobilisé pleinement les services de sécurité" face à l’afflux de personnes, notamment sur Fort-de-France.

Plus de 400 agents ont veillé sur le public

Un dispositif de sécurité exceptionnel avait été mis en place pour assurer la sécurité des festivités. En moyenne sur les quatre jours, 137 policiers nationaux, 26 agents du Service d’Incendie et de Secours, 30 secouristes agréés, 26 policiers municipaux, 2 Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV), 21 agents de médiation et 119 agents de sécurité étaient mobilisés quotidiennement pour assurer la bonne tenue de l’ordre public, le respect des consignes sanitaires et la sécurité des participants. En appui, 58 militaires de l’escadron de gendarmerie mobile ont été déployés dimanche, mardi et mercredi à partir de 20h chaque soir. Aucun problème de sécurité majeure n’est à déplorer. Préfecture de Martinique

Des faits divers hors carnaval

Des "situations dramatiques" ont néanmoins été évitées rapporte la force publique. Sur Fort-de-France, la direction territoriale de la police nationale a conduit de nombreuses interventions et interpellations, "principalement sur des faits de rixes et tentatives de vol".

Elle a saisi "56 armes blanches et armes par destination". Aucune interpellation n’est à recenser en zone gendarmerie. Les services d’incendie et de secours ont effectué 86 interventions dont 8 ayant conduit à un transfert vers une structure hospitalière.

En marge des festivités du carnaval, le préfet déplore des troubles graves à l’ordre public sur la Martinique, dont un accident de la route mortel et un décès par arme à feu. Un jeune homme, conduisant sans casque et sur une moto non assurée est décédé jeudi 15 février vers 2h du matin. Le passager est dans un état critique. La préfecture

Des armes à feu ont circulé

Trois autres évènements criminels par arme à feu ont également eu lieu sur le territoire. Un mineur de 11 ans a été blessé à l’abdomen par une balle perdue dimanche 11 février à 15h30 ; un homme a été touché à 8 reprises par arme à chargeur long sans que son pronostic vital ne soit engagé lundi à 1h du matin. Dans les deux cas, il n’y a pas eu d’interpellations. Une jeune femme a été tuée à son domicile par arme à feu dans la nuit de mardi à mercredi. 10 autres faits de vols, violence aggravée ou menaces avec armes ont également été constatés. Préfecture

Par ailleurs, de nombreuses saisies chez des commerçants ont également été effectuées (249 bouteilles en verre et un fourgon rempli de bouteilles). "Sur le reste de l’île, les manifestations et défilés ont accueilli un public plus contenu en nombre".

Au total, 185 militaires de la gendarmerie ont été déployés sur les 5 communes accueillant des festivités (au Robert, à Trinité, à Basse-Pointe, au Lorrain et à Sainte-luce) entre le 4 et le 14 février. Parmi ces effectifs, 90 militaires étaient présents pour sécuriser le défilé de Sainte-Luce le lundi 12 février précisent encore les services de l’Etat.

Le préfet Jean-Christophe Bouvier salue "l’engagement et la mobilisation des agents qui ont créé les conditions d’un carnaval à l’ambiance festive".