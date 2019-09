Brusque montée des eaux entre le Marigot et le Lorrain : 3 personnes ont été emportées par une rivière en crue

© C.Arnerin La rivière entre le Lorrain et Marigot (dimanche 8 septembre 2019).

Retour en vigilance verte

Interventions des secours à Fort-de-France et Saint-Joseph

De fortes pluies ont surpris les habitants du Marigot en début d’après-midi vers 13 heures, ce dimanche 8 septembre 2019.Conséquence : 3 riverains ont été emportés par les eaux de la rivière en crue, située entre les quartiers Séguineau et Lagrange.Les trois victimes, dont les âges n’ont pas été précisés, étaient venues profiter de la rivière, au lieu-dit Fond Papin, alors que Météo France avait placé l’île en vigilance jaune pour fortes pluies et orages dimanche après-midi.2 corps ont pour l’heure été récupérés par l’hélicoptère Dragon 972. Les gendarmes et les pompiers présents sur place, poursuivent les recherches, pour tenter de retrouver la 3e personne.Le maire de la ville du Marigot que nous avons pu joindre, souligne que cette rivière est souvent menaçante par temps de pluie. Joseph Péraste est actuellement en compagnie de son homologue du Lorrain, Justin Pamphile, aux côtés des secouristes qui n'ont pas encore identifié les 2 victimes.De son côté, la population, surprise par cette brusque montée des eaux, attend d'avoir des précisions sur les deux cadavres, tandis que météo-France vient d'annoncer un retour à la vigilance verte.Les cellules instables se sont dispersées, mais elles ont localement donné de fortes averses orageuses dans les terres.Dimanche après-midi, les pompiers ont également secouru quatre personnes bloquées par la montée des eaux à Fort-de-France, sur le site de Fontaine Didier, fréquenté par de nombreux randonneurs.À Saint-Joseph, sur le site de Coeur Bouliki, de nombreux baigneurs se sont aussi retrouvés piégés par une crue qui a recouvert le gué menant au parking. Il a fallu attendre que l’eau retrouve son niveau normal pour qu’ils puissent regagner leurs véhicules.