CARTE. La préfecture interdit la manifestation du RPPRAC prévue à Fort-de-France lundi 2 décembre

Dès les premières lignes du communiqué, le message est clair, le préfet interdit la manifestation prévue sur la voie publique "au centre-ville de Fort-de-France par l'association "Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro caribéens" le lundi 2 décembre 2024" à partir de 7h.

Une zone d'interdiction est également délimitée entre le boulevard du Général de Gauillle, le boulevard Alfassa, le Malecon et le Canal Levassor.

Pour justifier cette mesure, le représentant de l'État indique que "cette manifestation de voie publique n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès des autorités compétentes".

Outre cette absence de déclaration, les conditions requises en matière du nombre attendu de manifestants, d'identification et de sécurisation du parcours sur la voie circulante, du dimensionnement du dispositif prévisionnel de secours et d'encadrement par des agents de sécurité privée, ne sont pas réunies. Dans un contexte où ces annonces ont été suivies de menaces graves à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, le préfet de la Martinique, désireux de protéger les commerces et les bâtiments publics et privés implantés dans le centre-ville, a décidé d'y interdire cette manifestation.