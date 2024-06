Case-Pilote accueille un nouveau supermarché et un village médical

La commune de Case-Pilote a un nouveau centre commercial au quartier Choiseul. Sur le site situé près d’une cité d’habitation, c’est d’abord un supermarché qui a ouvert ses portes il y a quelques jours, avant le village médical.

Les premiers professionnels de ce pôle santé devraient accueillir leurs patients dès le mois de juillet 2024. Parmi eux, des généralistes, un cardiologue et un laboratoire d’analyses. Un poste de lavage automobile ainsi qu’une restauration rapide sont prévus. Un magasin d’ameublement et une salle de sport figurent aussi sur le plan.

Un village médical en cours d'achèvement implanté sur le site du nouveau centre commercial de Case-Pilote (juin 2024). • ©Guy ÉTIENNE

Implanté à quelques encâblures du bourg, ce nouvel espace commercial et médical laisse les petits commerçants de la ville pour le moins sceptiques. Quant aux consommateurs, ils auront "le choix".

C'est une bonne chose, c'est un plus au lieu de rentrer au bourg et je ne pense pas que cela gênera les autres commerces.

Tant qu’on aura des prix intéressants, il n’y a aucun souci ; chaque commerce a sa clientèle mais on ira toujours chez le petit commercant du coin.

Si vous avez un prix plus favorable dans le centre commercial, tant qu’à faire il vaut mieux y aller ; ce n’est pas comme dans le temps. C’est le prix qui fera la différence pour moi.

Jacques est le gérant d’un libre-service du bourg. Pour le moment, il reste "optimiste face à cette nouvelle concurrence".

Pour l'instant j'ai un petit impact et je vois plus les touristes disparaître, mais la clientèle habituelle est toujours là. Certains sont allés voir juste pour comparer les prix, il y en a qui disent que c'est quasiment pareil, parfois c’est plus cher ou un peu moins cher.