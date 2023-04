Cette année, la foire expo de Martinique accueille aussi des animaux

Cette année, la "foire expo de Martinique" s’installe du 12 au 16 avril sur son site habituel, parking du Stade Pierre Aliker à Dillon, Fort-de-France.

Quelques 200 exposants présentent leur savoir-faire dans plusieurs domaines d’activité, de la construction aux loisirs, en passant par l’habillement, la coiffure, ou l’agro-alimentaire.

Parallèlement aux produits et saveurs du terroir, l'organisation de 2023 a aussi fait place à une ferme animalière, le bonus de cette 31e édition.

La grande particularité de cette édition 2023, c’est la présence de la ferme des animaux, sur l’Allée D du site, avec des chevaux, des moutons, des poules, des lapins, des chevaux et un porc. Le public est attendu nombreux… Malheureusement la Covid a laissé des traces. Il y a des entreprises qui ont disparu et aussi des gens qu’on ne verra plus. Et puis il y a aussi la baisse du pouvoir d’achat des Martiniquais dont il faut tenir compte et c’est pour cela qu’on incite les exposants à faire un maximum de promotions spéciales pour cette foire.