Christophe Maleau nage deux jours pour les enfants cancéreux de Marseille

Le jeune nageur martiniquais Christophe Maleau, parrain de la 3eme édition de la course de nage en mer nommée le MC Swim Challenge 2021. Un challenge au profit des enfants cancéreux de Marseille. Il lance un appel aux dons.

Le jeune nageur Christophe Maleau s'entraîne à Marseille pour le MC Swim Challenge ce week-end (samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021) à l'espace de Liberté du Grand Narbonne.

Un coeur en or

Je nage pour ma maman, pour lui montrer que c'est elle qui me transmet son énergie quand elle fait tout pour vaincre la maladie. Je nage aussi pour tous ceux et celles que je rencontre qui mène la même lutte et qui ont besoin de notre soutien. Aidons les dès que nous le pouvons, aidons la science à éradiquer ce fléau. Christophe Maleau, nageur Martiniquais.

Un nouveau challenge

Le MC SWIM CHALLENGE c’est en 2019 et 2020, 102 274.92 euros de dons reversés pour les enfants atteints d’un cancer et leurs familles.

Une course, un mythe, le Marseille Cassis à la nage ! La traversée du Parc National des Calanques.

Cet évènement a pour but de mêler 3 défis:

- Sportif : proposer pour les nageurs les plus aguerris un challenge de 18 kilomètres(MC18), une course de distance olympique de 10 kilomètres (MC10) et le MC Relai solidarité : 4 x 1250m (2H/2F).

- Caritatif : récolter des fonds pour des associations luttant contre le cancer pédiatrique. Tous les bénéfices seront reversés pour les enfants atteints d’un cancer et leurs familles ! avec un objectif 2021 : 60 000 euros.

Pour verser les dons : https://www.helloasso.com/associations/ecole-de-sauvetage-cotier-mediterraneenne/collectes/christophe-maleau-parrain-du-mc-swim-challenge-2021

- Environnemental : sensibiliser à la protection de l’environnement et être un évènement éco-responsable.

A quoi servira l'argent collecté ?

L'argent collecté au nom de Christophe sera intégralement reversé dans la cagnotte de dons globale du MC Swim Challenge 2021.

Près de 2500 enfants sont atteints d’un cancer chaque année en France

Plusieurs associations validées interviennent pour amener un peu de joie, de soutien, de confort et de réconfort aux enfants et à leurs familles qui doivent transformer leur vie pour vivre au rythme de la maladie et de l’hôpital.

Ces associations ont aussi besoin de soutien en retour pour aider ces familles au quotidien.



Notre objectif est donc de récolter le maximum de fonds et de reverser l’intégralité des bénéfices à ces associations qui travaillent au quotidien dans le service pédiatrique d’oncologie et d’hématologie.