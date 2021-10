Claude Titina, présidente du Rotary Club de Fort-de-France, heureuse d'être guérie d'un cancer du sein

Octobre Rose, la campagne de dépistage consacrée au cancer du sein, permet de connaître l'histoire de Claude Titina. La présidente du Rotary club de Fort-de-France est guérie d'un cancer du sein. Elle poursuit un processus de cicatrisation et de rééducation.

Octobre Rose, le mois de sensibilisation sur le cancer du sein se poursuit. Depuis déjà deux semaines les associations multiplient les interventions sur le terrain pour inciter les femmes à pratiquer le dépistage.

La présidente d'un club service, Claude Titina, bien connu dans le monde de la communication, vient d'annoncer que suite à des explorations, elle a pu prendre à temps un cancer du sein.

Au mois de juin 2021 une anomalie a été détectée dans son sein droit. Au cours d’un contrôle à la clinique Saint-Paul, les résultats de la mammographie suivie d'une biopsie se sont révélés positifs fin juin 2021. Une tumeur au sein droit est détectée. En quinze jours une ablation-reconstruction immédiate est pratiquée.

Depuis la fin du mois d'août Claude Titina n'a plus de métastases au niveau du ganglion sentinnelle.. Elle entame alors la phase de cicatrisation et de rééducation. Claude Titina a échappé à un protocole complémentaire de radio et de chimiothérapie qui peut être très lourd.

Depuis 2018, le Rotary de Fort-de-France est associé à l'association Matété. Le club service va financer des ouvrages qui seront installés dans la bibliothèque de l'association.

La dernière opération dans le cadre de cette campagne de sensibilisation est visuelle. Elle est réalisée avec le Rotary club de Fort-de-France sud, dont le siège est également à l'hotel Impératrice. Le batiment est drapé de lumière rose le soir.