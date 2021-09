Clément Marie, président du CTOSMA, un homme engagé et passionné, rejoint sa dernière demeure

Les obsèques de Clément Marie se sont déroulées ce jeudi 30 septembre 2021 à l'église Saint-Michel de Trinité. De nombreux acteurs du monde associatif, sportif, culturel et économique sont venus dire un dernier adieu au président du CTOSMA (Comité Territorial Olympique et sportif de Martinique)

Daniel Betis •

9 heures 30 ce jeudi 30 septembre 2021, ils sont tous présents devant l'église Saint-Michel de Trinité pour dire un dernier adieu à Clément Marie.

Des sportifs, des personnalités politiques et du monde associatif ont tenu a accompagner le président du CTOSMA, à sa dernière demeure.

Une homélie émouvante à la dimension de l’homme

Les travées de l’église Saint-Michel étaient pleines. L'officiant, le père Gaby, a mis l'accent sur l'engagement associatif du défunt. "Clémént Marie était un homme simple" pour l'homme de l'église qui a mis en avant le dévouement du défunt pour ses semblables et surtout d'être au service des autres. Il a conclu son homélie en disant que 'Clément soit une étoile pour tout un chacun"

Clément était un homme simple et un bâtisseur dirigeant du monde associatif, chef d’entreprise. Il tient cela de son père. Ce dernier a été le fondateur de plusieurs clubs de sport et aussi de ’Ufolep (Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique).

Un humaniste au grand cœur

Séduit par les sports mécaniques, il pratique la course automobile en 1977. Pilote, co-pilote, commissaire sportif, directeur de course, son implication est totale. Il devient en 2000, président de l’Asa Tropic avec comme credo former ces jeunes pilotes

Son expertise dépassant les frontières, cet officiel de la fédération française du sport automobile est aussi membre du bureau de la ligue de Bourgogne France Comté.

Toujours passionné il pratique le motonautisme Pilote de scooter de mer, il est promu Commissaire de la fédération française et membre de l’association Caracoli depuis

Homme aux multiples casquettes

Outre le CTOSMA, il a occupé plusieurs fonctions à la MAE (Mutuelle Accidents Elèves de 1997 à 2018 (administrateur, secrétaire général et vice-président). Il présidait aux destinées depuis 2013 du comité départemental des médaillés de la Jeunesse et Sports.. Clément Marie a aussi travaillé dans le monde culturel aux côtés des ingénieurs du son et des régisseurs du spectacles. Il a assuré des sessions de formations pour bon nombre de jeunes.