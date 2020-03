Coronavirus Covid-19 : les informations pratiques sportives, culturelles, services publics...de Martinique

Face à l'épidémie de coronavirus Covid-19 les associations, services publics et administrations se réorganisent. Martinique la 1 ère vous propose une mise à jour des dernières informations dans un contexte de crise sanitaire exceptionnelle.

Brigitte Brault •

Police nationale

Pour la sécurité de tous, les modalités d’accueil évoluent au sein de la direction départementale de sécurité publique de Martinique. Depuis le mardi 17 mars :seront fermés à l'accueil du public à compter du 17 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre.sont accessibles avecLa Direction Départementale de la Sécurité Publique incite les usagers à privilégier les plateformes numériques pour certaines déclarations.Un formulaire de déclaration est mis à disposition également sur le site facebook

Collectivité Territoriale de Martinique



Le versement des prestations aux personnes âgées et en situation de handicap ne sera pas interrompu. La collectivité s’est engagée dans un communiqué en date du 17 mars 2020, à prendre en charge les dépenses liées à l’acquisition de masques, de solutions hydro-alcoolique et éventuellement des équipements de protection individuelle des salariés intervenant auprès de ces personnes.



La Collectivité Territoriale de Martinique accompagne plus de 12 000 personnes bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).



Agriculture



Le siège de la chambre d’agriculture sera fermé au public, jusqu’à nouvel ordre. Les éleveurs sont invités à transmettre par la poste ou déposer dans la boîte aux lettres de l’institution, les documents habituels.

Ils peuvent également, seulement en cas d’urgence, joindre le service Identification des animaux au 0696 29 25 22.

Sports



Éducation

Médical et para-médical

Ordures ménagères

La fédération française de rugby suspend dès ce jour toutes ses compétitions, rassemblements et entraînements, ainsi que ceux de ses ligues, jusqu'à ce que les conditions sanitaires permettent leur reprise.Tous les championnats, de toutes les catégories sans exception, sont suspendus, ainsi que toutes les activités des écoles de rugby, afin de lutter efficacement contre la propagation du COVID-19.Le centre d'information et d'orientation de Trinité: dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19 et suite aux recommandations gouvernementales et ministérielles annonce le report du 16 au 22 novembre 2020,L'agence pour l'Outre-mer de la mobilitéest fermée jusqu'à mi-avril 2020. Pour toute inscription : Pass mobilisté études, aide à la continuité territoriale et formations se rendre sur le site de l'ADOM. Le syndicat des pharmaciens de la Martinique demande une exonération à la taxation de l’octroi de mer pour les gels hydroalcooliques importés suite au décret N°2020-197 du 05 Mars 2020 fixant le prix de vente de ces produits de désinfection et à la décision du conseil N°940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises.Cette mesure permettra aux pharmaciens de participer activement à la limitation de la progression de l’épidémie de COVID-19 sur le territoire de la Martinique.a CACEM demande à tout un chacun de limiter la production de ses déchets afin d’éviter tout risque sanitaire.s.Vos gestes contribueront à préserver la santé des équipes de collecte et à éviter la propagation d’éventuelles bactéries ou du virus.(D3E : Déchets d’Equipement Electriques et Electronique - comme les micro-ondes, les machines à laver, les réfrigérateurs…).Cette collecte est provisoirement suspendue sur le territoire de la CACEM (ou sur l’ensemble du territoire) à cause d’un arrêt momentané de la filière regroupant et exportant ces déchets vers la métropole.Jusqu’à nouvel ordre, les administrés du territoire Centre ne devront pas présenter ces déchets à la collecte mais devront les garder à leur domicile en attendant les prochaines instructions de la CACEM.