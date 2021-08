Coronavirus : des contrôles sur la plage de l'anse figuier à Rivière-Pilote dans le cadre de l'opération "week-end bleu"

L'opération "week-end bleu" a débuté. Deux cents policiers et gendarmes sont déployés sur les routes et les plages de Martinique. Une opération s'est déroulée à l'anse figuier.à Rivière-Pilote samedi 7 juillet. les militaires veillent au bon respect des règles de confinement et du couvre-feu

Jean-Claude Samyde •

L'opération "Week-end Bleu" a débuté. Depuis le samedi 7 août 2021 et durant les semaines à venir, les forces de l'ordre sont réquisitionnées par la préfecture pour contrôler l'application des règles du confinement et du couvre-feu. Plus de deux cents policiers et gendarmes seront déployés sur les routes et les plages de la Martinique. Une opération de contrôle s'est déroulée à l'anse figuier à Rivière-Pilote, hier matin (samedi 7 août). Les gendarmes sont chargés de vérifier le respect du confinement, le principe de plage dynamique, et également le respect de la limitation des déplacements dans la zone des 10 km autour de son domicile. (Re)voir le reportage de Sangha Fagour et de Fabienne Léonce Début opération Week-end Bleu sur les plages

partager l'article